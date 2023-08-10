東大教授松田康博 談內戰後的國共衝突

松田康博日前在史丹福大學胡佛檔案館年度近代中國與台灣工坊上，以「內戰延續：海峽兩岸軍事衝突的真相」為題，發表專題演講，回顧與反思國共內戰之後的那段歷史。（記者葛歆睿／攝影）

日本東京大學教授松田康博日前在史丹福大學胡佛檔案館年度近代中國與台灣工坊上，以「內戰延續：海峽兩岸軍事衝突的真相」為題，發表專題演講，回顧與反思那段歷史。

1949年國民黨 撤守台灣後，蔣介石一心想反攻大陸，並於1962年提出軍事作戰準備的「國光計畫」，雖然最後並未執行，不過期間曾透過「海威行動」向中國大陸派遣小股部隊，包括特種作戰和情報人員。

松田表示，那是一段極為錯綜複雜的歷史。當時國共雙方利用各自的中央日報和人民日報等官媒，進行了大量帶有政治目的的宣傳，有選擇性地誇大報導對自己有利的一面，欺騙別人的同時也欺騙自己，導致後人想要了解歷史真相十分困難。

松田指出，由於中共 採取了非常嚴厲的反擊，國軍的行動大多以失敗告終。儘管如此，當時的中央日報上仍然經常出現令人振奮的「捷報」，向隨國民黨退居到台灣的人傳遞「反攻大陸即將到來，抱持希望，我們正在贏得這場戰爭的勝利」的訊息，連黨內的祕密報告都誇大戰果。而蔣經國 的日記能夠證實這些不過都是宣傳。

國民黨盛大舉行第九屆全國代表大會時，蔣經國在1963年11月15日的日記中寫道：「突擊隊之失敗，令我坐立不安，而葉翔之在報告中則誇大勝利，更使我感覺到慚愧而有罪。虛驕是政治上之大病。軍事以及大陸工作報告不但未能提醒大家認清時局之嚴重，以及本身之困難之多，使出席大會者發生錯覺，以為一切都很好。這種自欺欺人之惡習如不加糾正，乃是非常危險的。」

松田指出，大陸方面，除了宣傳勝利、英雄事蹟和感人故事，更是藉消滅國民黨特務之名義處決了上百萬人。而這些人中實際與國民黨有關聯的甚至不足1%。松田以一份洩漏到海外、據信為真實的中國機密文件為例，其中關於中共所成功取締的國民黨在湖北的滲透行動，在國安局的史料中找不到任何記載。

鑑於台灣和中國關於這段歷史的資料都存在與事實不符的內容，松田強調，使用多種檔案方法的重要性，除了參考當時的報紙，更要查閱兩岸雙方的實際檔案，才能分辨了解哪些是基本事實，哪些是宣傳，從而還原真相並找到這一切發生的原因。

據松田分析，國民黨實施這些行動有四個動機，一、蔣介石有反攻大陸的意願；二、希望說服美國反攻中國大陸的「可行性」；三、國民黨需要證明自己的合法性；四，家人被共產黨殺害的國軍將士為了報仇可以不顧生死。松田認為，正是因為第四點，這些行動才能進行，但他也批判地稱之為「台海暴力的惡性循環」，並提出今後不應該再度重蹈覆轍。

松田希望，審視這場距今約半個世紀的軍事衝突，能夠讓世人意識到台海問題和平解決的重要性，而兩岸在過去40多年裡所維繫的和平關係又是何等珍貴。