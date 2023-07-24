眾議員劉雲平競選連任 灣區社區領袖力挺

聯邦眾議員劉雲平（中）競選連任，灣區眾社區領袖出席籌款會表達支持。（受訪者供圖）

代表加州 的聯邦眾議員劉雲平 （Ted W. Lieu）日前在舊金山灣區舉辦籌款會，並與多族裔社區領袖、商業代表就社區安全、中小企業發展、美中關係與移民政策等議題進行了長達數小時的座談。

劉雲平去年底當選聯邦眾議院民主黨黨團副主席，成為排名第四的領導人。這位民主黨新星在推特上擁有超過160萬粉絲，以犀利發文對抗前總統川普而聞名。

會議期間，華裔社區領袖代表林志斯表示，近來加州面臨著巨大的社區安全和小企業發展困境等。希望由加州選民選出的民代可以關注加州的合法移民、毒品治理、改善中美關係等議題。他說：「美中兩國作為世界第一、第二大經濟體，需要保持良好的溝通。進口稅的增加，已導致國內通貨膨脹嚴重，期望民選官員將注意力放在本土問題的解決和應對之上。」

劉雲平表示，通過本次籌款會，可以具體實際了解選民的訴求和願景，了解小商業發展中面臨的挑戰。他希望以後能經常到訪矽谷，與大家一起探討關於立法與相關政策的討論。

有非裔、印度裔和白人社區代表表示，支持政治人物的方式不應只是參與籌款，還應該參與到更多政策制定上。應藉籌款的機會，將加州社區所遇到的困難和問題，以及一些解決問題的思路和方法，與民選官員溝通，才可以逐漸做到官民雙向了解和支持。

據了解，近幾年華人群體支持政治人物的捐款，已經從之前主要集中在小商業轉向高科技領域和大公司主管。支持者們已經意識到政治對於社區生存的直接影響。

代表國會第36選區的劉雲平，自2014年起出任聯邦眾議員，他的選區在洛杉磯西區。劉雲平已四度連任眾議員，現為眾議院外交事務委員會及司法委員會成員。

劉雲平在接受本報記者採訪時說，亞裔社區居民眾應積極投票 ，用選票來維護自己在社會中的權益和應享有的服務。

劉雲平說：「亞太裔是美國增長最快的族裔，自2000年以來增加了一倍多。不僅在加州、紐約州，還有喬治亞州、內華達州這樣的搖擺州。」他呼籲，每個人都要行使自己的投票權，「不僅自己要註冊，也要動員身邊的親朋好友，投票選舉是歷代千秋之舉。」

劉雲平指出，他曾在國會投票反對關於創立中國委員會的法案。因為目前已有一個觀察中國的兩黨委員會，眾議院和參議院也分別有外國事務委員會，下屬還有專門針對亞洲事務的小組委員會。「已經有了三個處理對中關係的事務委員會。共和黨人之所以還要創立新的中國委員會，唯一的原因就是要展現對中國態度強硬，並繼續擴大仇中政治修辭。」他認為，這會對在美亞裔造成傷害。

佛利蒙市華裔市長高敘加（Lily Mei)、市議員邵陽、聯合市市議員王耀明、前舊金山規畫局局長格林（Gerald Green）、企業界人士趙凱、陳英、山東總商會會長劉磊、法律界代表Connie Chan等共同出席了會議。