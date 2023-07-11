滑板集會逮捕近百青少年 民眾抗議警方執法過度

舊金山近百位青少年因滑板集會被捕後，數十位民眾走上街頭抗議。（記者李怡／攝影）

舊金山 警方上周六（8日）晚間，在米慎區多洛瑞斯公園（Mission Dolores Park ）附近逮捕了100多人，其中包括32名18歲以上的成年人和81名青少年，並指控他們非法集會、煽動騷亂和陰謀行動。舊金山警方對青少年的逮捕行動，10日引發數十名抗議者在米慎區警察 局外抗議警局過度執法。

警察的逮捕行動引起舊金山學生家長的憤怒。家長米凱（音譯）表示：「我的兒子是其中一個被捕的孩子，他甚至沒有出現在當天集會現場。他是一名15年級的優等生，也是田德隆休閒中心的志願者。他被捕一直到周日凌晨3點多。」

市場南街居民亞歷克(Alexis Oakland)與丈夫和朋友們在多洛雷斯公園散步。當時她看到現場有警車和眾多身穿防暴裝備、戴著頭盔面罩、攜帶警棍的警察。她說：「數了一下，有四輛警車和60至80名身穿防暴裝備、戴著頭盔和面罩、攜帶警棍的警察。」

據舊金山警方表示，8日晚上Dolores街與18街舉行的一年一度的山地炸彈（Hill Bomb）滑板集會活動，是未經許可和批准的集會活動。且參與人員在現場設置路障、煙火燃放，破壞公共交通、向警員臉上吐口水、暴力襲警、拒捕。在逮捕過程中，一群人向警察投擲金屬罐、玻璃瓶、煙霧彈和已點燃的煙火，舊金山消防局隊員趕到後撲滅煙火引發的火災。

當晚雖警察命令集會人群解散，但晚上8時10分左右，仍有200多人聚集在第18街和Dolores街 ，並開始拆除路障，還接連破壞、塗鴉了三輛Muni公車。隨後警方展開大規模的逮捕行動。

本次舊金山警方大規模逮捕青少年的行為，引發了舊金山民眾在社交媒體上的熱議。支持逮捕者認為，近來之所以青少年暴力犯罪 頻發，因為他們對於權威沒有敬畏，希望通過逮捕和問責讓他們知道尊重警察、尊重社會規則。反對逮捕者則認為，在處理人群集會的問題時，警察不應該濫用權力和武器。如沒有發生超出交通管制的犯罪行為，集會者不應該受到這樣的監視和管制。