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高院平權裁決有利華裔? 華人社區激辯

記者劉先進／屋崙報導
最高法院裁決平權措施招生政策違憲，引起兩派爭議。(美聯社)
最高法院裁決平權措施招生政策違憲，引起兩派爭議。(美聯社)

最高法院有關平權措施(affirmative action)的裁決，在全美引起軒然大波。華人社區也意見不一，支持者認為，裁決解除了華裔就讀大學面臨的不公正待遇，是個利好消息；反對者則表示，這不是一個對孩子有利的判決，判決的後果會讓越來越多的美國大學放棄標準化入學考試。

三谷亞裔聯盟（Tri Valley Association）創會主席田霞認為，裁決對亞華裔是個好消息，解除了華裔就讀大學面臨的不公正待遇，減少了華裔面對不公平待遇的機會，「我們要的只是公正，而不是優惠。」

田霞說，任何一個專業領域，如警察領域，都是按照一定的專業標準來錄取，某人有相關條件和資格，才能去抓捕罪犯。教育也類似，需要篩選合適的種子選手和人才去培養，而不是按照膚色、種族選擇人才。由於美國大學氾濫使用種族考量錄取人才，導致教育失去品質，沒有培養值得培養的人才，甚至浪費人才，對未來不負責任，社會氛圍沒有表彰努力的人，反而去表彰鑽營賣慘的人，尤其是打膚色牌的人。

田霞表示，早在1990年代，加州大學不按膚色等種族偏向來錄取，亞裔學生比率大幅上升。但近年來過度打族裔牌，有大學校園亞裔比率降低。比如舊金山加大醫學院，此前亞裔比率33%，最近降低到25%。有的族裔，分數很差也能順利錄取，而華裔成績很高也難以進入就讀。

她認為，此次高院的裁決，並非一刀切，而是走中間偏保守路線，雖然不能將種族因素作為錄取考量，但卻建議，種族因素如何影響申請人生活，仍然可以作為考慮其申請入學的一部分。比如某人因為種族歧視等因素，生活艱困，寫入個人履歷，還是能作為申請入學的因素。

美國華裔精神健康聯盟（MHACC）創始人彭一玲（Elaine Peng）則表示，對裁決非常失望。加州1996年執行209法案，禁止在加州基於種族、性別、膚色、民族或原籍而在公共就業，公共教育或公共承包方面歧視或給予任何個人或團體以優惠待遇。相當於廢除了平權措施。自從法案實施以來，華裔在政府就業、政府工程承包、公校就學環境方面反而惡化，亞裔的入學率自1996年以來一直在下降。實行平權法案的大學和學院在亞裔入學率上，比沒有實行平權法案的學校更高。在美國的亞裔居民進入加大的比率，其實在降低，校園見到亞裔學生面孔的增多主要來源於國際學生。

她說，一些華裔移民可能以為，判決會讓美國名校錄取更多華裔學生，他們可能會失望了，因為這不是一個對孩子有利的判決。判決的後果，會讓越來越多的美國大學放棄標準化入學考試，膚色不再是一個明文因素，但美國大學有足夠的非膚色錄取因素來保持學生的多樣性。今年秋季入學，已經有不少美國大學不再要求SAT等標准化成績，可以預見，將有更多大學拋棄SAT考試成績，增加家庭經濟狀況和考生高中學區等因素的權重。可以預見，從這個判決中受益的，首先是廣大農村地區和貧困學區的白人學生。

所幸的是，高院裁決僅幾個小時，白宮已出台應對最高法院決定的對策，其中「全國教育峰會」、增加招生透明度、大學之間互相交流合法的多樣化招生等，都是對少數族裔和弱勢族群很實用的策略。許多高校、大量組織高調聲明不滿，將應對方式納入議程。關於原告「學生公平錄取」組織的創始人布魯姆（Edward Blum），30多年來一直致力推翻平權措施，在成功廢除高校平權之後，下個目標就是在投票、就業方面努力繼續推翻平權，恢復其白人至上方針，華裔社區一定要對此行徑擦亮眼睛。

華裔 亞裔 平權

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