蘋果共同創辦人馬庫拉 3500萬元出售卡梅爾谷農莊 將作為保護區

蘋果共同創辦人馬庫拉將卡梅爾谷土地出售，轉為自然保護區。（取自Google Maps）

蘋果 公司創辦人之一馬庫拉 (Mike Markkula) 將其面積龐大，景物宏壯的卡梅爾谷農莊 (Carmel Valley ranch) 以3500萬元價格，售予環境保護集團「荒野保護協會」(the Wildlands Conservancy)。卡梅爾谷農莊總面積約為整個舊金山市的一半，轉售之後，將成為蒙特瑞縣 (Monterey County) 的新自然與文化遺址保護區。

1977年馬庫拉將25萬元資金交予兩名頭髮蓬亂，當時仍然寂寂無名的兩名電腦程式員，即蘋果共同創始人喬布斯與沃茲尼克 (Steve Wozniak) ，協助他們創立蘋果公司。馬庫拉與喬布斯、沃茲尼克相識前，仍是半導體公司英特爾 (Intel) 成員。他隨後成為蘋果第三名員工，持蘋果公司26%股份，並擔任蘋果執行長工作，蘋果董事會主席，因此也是蘋果創辦人之一。

馬庫拉當時購買這座總面積1萬4100畝大的農莊，成為蒙特瑞縣史上最大一筆房地產交易，農莊介於沙林納谷 (Salinas Valley) 至加州 風景名勝大索爾 (Big Sur) 之間，全長達八哩。

馬庫拉從2013年起就登記出售此龐大農莊，最後終於同意以3500萬元售予聖伯納汀諾縣 (San Bernardino) 的「荒地保護協會」。

「荒野保護協會」執行主任韓尼 (Frazier Haney) 表示，將把這一大片景色優美的保護區開發成民眾騎馬、騎登山單車 (mountain bike) ，以及野外健行用地，開放給民眾使用。「荒地保護協會」目前管理22個加州自然保護區，以及一個俄勒岡州 (Oregon) 自然保護區。

韓尼說，此新自然保護區面積龐大，景色宏壯，與其他州立公園不相上下，山谷內橡木滿佈，山脊地帶繁花茂盛。

馬庫拉夫婦1982年以800萬元購買目前農莊內的9000英畝土地，隨後繼續擴充，並且於農莊內興建會議中心，整片土地主要用途仍屬於農莊性質，馬庫拉家庭經常前來農莊度假，或於農莊內舉辦會議。

除了「荒野保護協會外」，蒙特瑞縣艾斯連部落 (The Esselen Tribe) 原住民 亦計畫加入此自然保護區未來開發工作。西班牙殖民於18世紀來到現今蒙特瑞縣之後，當時的原住民艾斯連部落族群被迫遷離。而今部落後代計畫從「荒野保護協會」購買1800畝地，繼續保留他們的文化資產。

蒙特瑞艾斯連部落資產主席納森 (Tom Little Bear Nason) 說，他們的祖先遭傳教士從故鄉逐出，可是許多部落後裔仍繼續設法留在故鄉家園奮鬥。納森本人就成長於蒙特瑞縣，他的父親亦於1940年代至1980年代於蒙特瑞縣擔任牛仔工作。他說，他經常伴隨父親修理農莊籬笆，替家畜烙印記號等。

「荒野保護協會」順利買下這片農莊，亦得力於紐森政府協助。加州野生動物保護局 (the Wildlife Conservation Board) 於5月25日撥放2400萬元專款，協助州立公園與保護自然機構。