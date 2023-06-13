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為無證青年服務17年 華裔金凱利獲傑出移民表彰

記者李怡／舊金山報導
獲表彰的華裔移民領袖金凱利（Katharine Gin，右）與女兒。（記者李怡／攝影）
獲表彰的華裔移民領袖金凱利（Katharine Gin，右）與女兒。（記者李怡／攝影）

每年六月是全國移民月（Immigrant Heritage Month）。舊金山移民權利委員會（SF Immigrant Right Commission）12日晚間在舊金山市府內舉辦第六屆移民領袖表彰大會 （Immigrant Leadership Award）。三個機構組織、四位當地移民領袖獲表彰。其中包括為無證青年移民服務的華裔金凱利（Katharine Gin）。

今年的移民領袖表彰大會是自疫情後的首次線下活動。以鼓勵和表彰一直以來對移民社區做出傑出貢獻和具有影響力的組織和個人。其中華裔傑出移民領袖金凱利是來自中國的移民。她創立非營利組織，17年來致力於為無證青年服務，其中不乏中國移民。並為無證社區籌集超過4000萬元，其中1000萬元作為贈款、津貼和獎學金再投資給無證個人。

行政官朱嘉文表示，感謝大家選擇舊金山作為家。（記者李怡／攝影）
行政官朱嘉文表示，感謝大家選擇舊金山作為家。（記者李怡／攝影）

另外三位獲表彰的傑出移民包括來自多元性別族群LGBT社區的森根（Okan Sengun）。他是 LGBT 庇護項目的執行董事和聯合創始人，致力於為在美尋求庇護的LGBTQ+移民提供法律代理。自2015年以來，已為灣區2500餘名LGBTQ+移民提供服務。

芬波迪帕基雅（Amanda Phingbodhipakkiya）是多學科藝術家、教育家和社區建設者。父母是泰國和印度尼西亞移民。她的藝術涉及雕塑、紡織品、壁畫、裝置和公共藝術活動。她的作品講述亞太裔社區 (AAPI) 的故事，展現出被邊緣化社區的深度、韌性和美麗。

柯朗（Naz Khorram）是伊朗移民，在舊金山尋求避難。他在餐飲業工作十餘年，並於2021年在舊金山 米慎區創業，開設了酒吧、餐廳和娛樂場。

舊金山移民表彰大會表彰多個團體和個人。（吳雨泊供圖）
舊金山移民表彰大會表彰多個團體和個人。（吳雨泊供圖）

本年度獲得表彰的三個團體分別為納瓦羅武術學院，成立於1966年，在武術界享有盛名，是武術培訓學科的最佳學校之一。 CALMA移民服務組織，為灣區庇護者、臨時工和移民等提供權益服務。薩摩亞社區發展中心 (SCDC)， 在過去25年裡，支持100多名薩摩亞和亞太裔島民獲得永久居留權。

多個華裔社區組織出席表彰會議。華人權益促進會移民權益項目經理吳雨泊表示，每年一度的移民領袖表彰大會，是對舊金山是個多元化移民城市的肯定，也是對各移民社區的肯定。本年度獲得表彰的每個組織和個人都是長期為移民權益和進程做出長期貢獻的佼佼者。

表彰會議在非洲手鼓的表演中開始。（記者李怡／攝影）
表彰會議在非洲手鼓的表演中開始。（記者李怡／攝影）

舊金山行政官朱嘉文表示，感謝大家選擇舊金山作為家。她自己作為移民的女兒，深知初到一個新國家是多麼艱難，希望舊金山包容的多元文化，可以幫助大家更快更好的展開新的工作和生活。

舊金山市議員潘正義、安老自助處行政主任鍾月娟、華人權益促進會代表、各族裔社區代表，以及多位民選官員出席會議。

華裔社區組織安老自助處代表出席會議。（記者李怡／攝影）
華裔社區組織安老自助處代表出席會議。（記者李怡／攝影）

移民 舊金山 華裔

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