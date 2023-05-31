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金山華埠刺人案 61歲兇嫌身分確認 殺人未遂被逮

記者劉先進╱舊金山報導
警方29日在現場調查襲擊案。（受訪者供圖）
警方29日在現場調查襲擊案。（受訪者供圖）

29日上午9時48分，舊金山華埠士德頓街（Stockton St）的永興餅店內，發生一起水果刀刺人事件。一個疑似有精神疾病的男子忽然衝入店鋪內，拿刀猛刺一個女員工的背部和頸部四次，造成受害者重傷、血流滿地，並送到醫院急救；舊金山警局30日表示，現場拘留的嫌疑人，是舊金山居民61歲男性黎富寶（音譯，Fook Poy Lai）。

黎富寶被送往舊金山縣監獄，以殺人未遂、用致命武器攻擊、入室盜竊和違反假釋規定等罪名收監。餅店東主陳永興對本報表示，目前受傷的員工做完手術，從重症監護室出來，轉到普通病房，已脫離生命危險。店鋪非常關心這位員工，前去看望，希望她早日康復。

29日上午的襲擊案頗為驚悚。根據永興餅店東主陳永興、目擊者中華總會館商董李殿邦、人和總會館主席蔣澤綿描述，黎富寶拿著刀忽然衝入餅店食品展示櫃後方，對著華裔女性員工的背部和頸部狂捅四刀，女員工不斷掙扎，飛奔出去，跌倒在地，到處是鮮血。

當時李殿邦大喊「這人有刀」，招呼廚房的員工不要出來，會有危險，並且火速報警。而店東陳永興對著襲擊者大喊「不准走。」攔住他之後，等待警方過來逮捕。黎富寶疑似有精神疾病，口中念念有詞。

警方表示，29日上午9時50分，警員接到報案後，來到這家商店處理刺傷事件。到達現場後，發現一名成年女性受害者身上有明顯的刺傷，警員對其進行救助並傳喚醫護人員到現場，將有生命危險的受害人送往醫院。

陳永興表示，目前受傷的女員工已經脫離生命危險，希望早日康復，並看看後續如何幫助。他說，華埠需要人人站出來，左鄰右舍守望相助，但具體治安問題，相信市府和警局會處理好。

嫌疑人黎富寶因涉嫌殺人未遂、用致命武器攻擊、入室盜竊和違反假釋規定等罪名被捕。警方表示，案件仍繼續調查中，任何知情者可致電警局舉報電話1-415-575-4444，或將舉報短信發送到TIP411，並在短信開頭注明舊金山警局，舉報者可匿名。

圖為襲擊者。（受訪者供圖）
圖為襲擊者。（受訪者供圖）
警方29日在現場調查襲擊案。（受訪者供圖）
警方29日在現場調查襲擊案。（受訪者供圖）

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