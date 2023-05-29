金山高中生創意舞林大賽 嗨翻華埠

舊金山高中生創意舞林大賽周末在華埠都板街舉行。（受訪者供圖）

龍騰虎躍，鑼鼓喧天，舊金山 高中生創意舞林大賽周末在華埠 都板街舉行。

活動由Lion DanceMe和非營利機構Primed主辦。參賽選手共有8個隊，包括周六出場的Wash Kpop、HHS KREW、Galileo Kpop、Balboa Hip Hop Fusion、Groove Initiative、Double Down Breaks；周日出場的Koresence & KOEX。除了比賽，中場還有兒童表演、舞獅表演、遊戲、獎品等；比賽中還送出200杯珍珠飲料。

主辦方介紹，這次舞林大賽的活動全權交給年輕人主導，只有15歲的李逸綸（Cassandra Lee）和Lion DanceMe的高中生負責了整個比賽統籌和安排，成年人只是提供指導和輔助。比賽有三位裁判，包括，Catherine Liang、Max Leung、Rose Chung。

Lion DanceMe的負責人劉世民(Norman Lau)說，五月是慶祝亞太裔傳統文化月，前兩周曾舉辦第二屆高中生舞獅公開賽，反應頗佳，吸引了大批市民和遊客觀看。此次的舞林大賽也關注度空前，尤其是帶來了不少年輕人來觀賽，這是一個很好的現象，「我們希望以後舉辦多些活動，振興華埠經濟，藉此機會感謝對兩個活動贊助捐款的社團組織，個人和商家。」