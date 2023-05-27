我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

走不出蒙市槍案傷痛 舞星老闆：不會重新開張

連戰表姊、台灣作家林文月加州過世 享耆壽90歲

APEC領袖會議 金山正式啟動 布里德、裴洛西共同主持

記者張曼琳／舊金山報導
布里德說：「深感榮幸，白宮信任舊金山來舉辦這一重要的國際活動」（市長辦公室／提供）
布里德說：「深感榮幸，白宮信任舊金山來舉辦這一重要的國際活動」（市長辦公室／提供）

舊金山市長布里德（London Breed）和「榮譽議長」（Speaker Emeritus）裴洛西26日下午在舊金山亞洲藝術博物館（Asian Art Museum）為今年第30屆亞太經濟合作會議（APEC） 的舉行春季啟動儀式。亞太經濟合作會議的宗旨，在於促進亞太地區貿易和投資、經濟增長和區域合作。

26日下午布里德、裴洛西以及商界領袖齊聚一堂，為今年APEC經濟領導人會議舉行發布會，表達舊金山作為主辦城市對APEC活動的支持。

去年11月，舊金山市被選為舉辦的第30屆APEC的主辦城市。布里德辦公室在當時的聲明中表示，2023年11月12日至18日，舊金山將熱烈歡總統拜登、副總統賀錦麗以及APEC成員經濟體中的全世界的領導人、約500名全球企業首席執行官、1000名媒體代表，以及來自21個成員經濟體的近3萬名參加APEC領導人非正式會議代表。

APEC春季啟動會為舊金山特別活動委員會（San Francisco Special Events Committee）主辦的官方啟動儀式，目的是激發大眾對舊金山作為今年APEC 主辦城市的期待和興奮，並透過吸引當地商界領袖，幫助獲得資金和合作夥伴關係。當地商界的支持將有助於加強舉行APEC期間財務、業務和聲譽方面的影響。

布里德說：「我們深感榮幸，白宮信任舊金山來舉辦這一重要的國際活動。」她還說：「這個機會是激勵我們全力以赴、恢復城市的關鍵時刻，我們很高興能向全世界展示我們的公民自豪感、文化多樣性和創造力。來自我們企業和社區領袖的夥伴關係和支持，在我們致力於舊金山的復甦過程中非常重要。我們期待著接待來自世界各地的與會者，我相信，當他們探索舊金山的許多著名街區時，他們會發現我們所提供的所有美好事物。」

裴洛西因緊急電話提前離場，現場並未發言。裴洛西在文字聲明稿中表示，舊金山是一個經濟繁榮的城市，也是通往印太地區不可或缺的門戶，也擁有強大而充滿活力的亞太裔社區，這也是舊金山成為APEC領袖非正式會議的完美舉辦地的主要原因。

裴洛西表示，她將懷著自豪和興奮的心情準備迎接APEC經濟體領袖、地區的各行各業的龍頭和社區領袖，來到世界級的濱海城市。她說，在拜登、賀錦麗政府領導下，這次會議將成為美國進一步加強自由開放的印太夥伴關係的重要一步。

Door Dash華裔首席執行官徐迅表示：「作為一家總部位於舊金山的全球公司，D...
Door Dash華裔首席執行官徐迅表示：「作為一家總部位於舊金山的全球公司，DoorDash很榮幸能夠支持這一重要的聚會。」（市長辦公室／提供）

Door Dash華裔首席執行官徐迅（Tony Xu）表示：「作為一家總部位於舊金山的全球公司，DoorDash很榮幸能夠參與支持這一重要的聚會，慶祝舊金山作為美國、整個亞太地區及其他地區的技術和創新的引擎。」他說，「我們發展和賦予地方經濟的使命，就像是APEC促進可持續經濟增長和繁榮的使命一樣，也與我們在世界各地服務的當地社區一樣重要。我們期待著與市長布里德、白宮以及世界各地的領導人密切合作，讓APEC在我們的城市和全球合作夥伴取得巨大成功。」

舊金山 APEC 裴洛西

上一則

加州民選官員 亞太裔不到3%

延伸閱讀

拜登66歲開始領社安金 他做出最佳選擇嗎？

拜登66歲開始領社安金 他做出最佳選擇嗎？
若債務違約 福斯民調：47%怪罪拜登 44%怪共和黨

若債務違約 福斯民調：47%怪罪拜登 44%怪共和黨
拜登提名空軍上將布朗任參聯會主席 應對中國崛起很有經驗

拜登提名空軍上將布朗任參聯會主席 應對中國崛起很有經驗
布里德強硬掃毒 新計畫擬逮吸毒者

布里德強硬掃毒 新計畫擬逮吸毒者
解決毒品危機 布里德籲市議會團結修法

解決毒品危機 布里德籲市議會團結修法

熱門新聞

加州41歲男子里瓦拉（Casey Rivara）日前開車行經十字路口時，看見一群小鴨正在過馬路，於是好心下車護送這群小鴨，未料遭到一名17歲司機開車撞死。(取材自推特)

加州男好心護鴨過馬路 下秒竟遭車撞死 兩孩親眼目睹全程

2023-05-23 12:08
這本書裡夾著的借書證顯示，歸還日期是1927年2月21日。（電視新聞截圖）

逾期96年才歸還 北加圖書館這本書 工作人員不敢碰

2023-05-23 23:31
九家舊金山餐廳近日成為「米其林加州指南」最新成員，而且不必走很遠，就能全部一次「逛完」。（美聯社）

金山又9餐廳登米其林 一次可逛完

2023-05-20 02:17
研究顯示，聖荷西租房比買房來的划算。（記者李榮／攝影）

調查：買不如租 聖荷西租金比全美最高 華人嘆租買都貴

2023-05-21 19:30
聖荷西人口減少，由全美大城市排名第十名下降至第十二名。圖為聖荷西市政廳。(Getty Images)

聖荷西人口下降 跌出全國前十 華人居民不意外

2023-05-21 02:20
馬斯克透露，Twitter可能不會永久將總部設在舊金山。(美聯社)

推特總部要搬家了？馬斯克暗示：可能遷出舊金山

2023-05-25 01:26

超人氣

更多 >
專家建議每天做這事 可降低失智風險

專家建議每天做這事 可降低失智風險
「假金黨」紐約法拉盛捲土重來 華裔小心被騙

「假金黨」紐約法拉盛捲土重來 華裔小心被騙
台大畢業禮邀黃仁勳致詞 被目擊在台灣夜市買麻花

台大畢業禮邀黃仁勳致詞 被目擊在台灣夜市買麻花
兒子太會拍…「最美士官長」俯身性感居家照流出

兒子太會拍…「最美士官長」俯身性感居家照流出
今夏搭機旅行 8月底機票最便宜趕快預訂

今夏搭機旅行 8月底機票最便宜趕快預訂