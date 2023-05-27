APEC領袖會議 金山正式啟動 布里德、裴洛西共同主持

布里德說：「深感榮幸，白宮信任舊金山來舉辦這一重要的國際活動」（市長辦公室／提供）

舊金山 市長布里德（London Breed）和「榮譽議長」（Speaker Emeritus）裴洛西 26日下午在舊金山亞洲藝術博物館（Asian Art Museum）為今年第30屆亞太經濟合作會議（APEC ） 的舉行春季啟動儀式。亞太經濟合作會議的宗旨，在於促進亞太地區貿易和投資、經濟增長和區域合作。

26日下午布里德、裴洛西以及商界領袖齊聚一堂，為今年APEC經濟領導人會議舉行發布會，表達舊金山作為主辦城市對APEC活動的支持。

去年11月，舊金山市被選為舉辦的第30屆APEC的主辦城市。布里德辦公室在當時的聲明中表示，2023年11月12日至18日，舊金山將熱烈歡總統拜登、副總統賀錦麗以及APEC成員經濟體中的全世界的領導人、約500名全球企業首席執行官、1000名媒體代表，以及來自21個成員經濟體的近3萬名參加APEC領導人非正式會議代表。

APEC春季啟動會為舊金山特別活動委員會（San Francisco Special Events Committee）主辦的官方啟動儀式，目的是激發大眾對舊金山作為今年APEC 主辦城市的期待和興奮，並透過吸引當地商界領袖，幫助獲得資金和合作夥伴關係。當地商界的支持將有助於加強舉行APEC期間財務、業務和聲譽方面的影響。

布里德說：「我們深感榮幸，白宮信任舊金山來舉辦這一重要的國際活動。」她還說：「這個機會是激勵我們全力以赴、恢復城市的關鍵時刻，我們很高興能向全世界展示我們的公民自豪感、文化多樣性和創造力。來自我們企業和社區領袖的夥伴關係和支持，在我們致力於舊金山的復甦過程中非常重要。我們期待著接待來自世界各地的與會者，我相信，當他們探索舊金山的許多著名街區時，他們會發現我們所提供的所有美好事物。」

裴洛西因緊急電話提前離場，現場並未發言。裴洛西在文字聲明稿中表示，舊金山是一個經濟繁榮的城市，也是通往印太地區不可或缺的門戶，也擁有強大而充滿活力的亞太裔社區，這也是舊金山成為APEC領袖非正式會議的完美舉辦地的主要原因。

裴洛西表示，她將懷著自豪和興奮的心情準備迎接APEC經濟體領袖、地區的各行各業的龍頭和社區領袖，來到世界級的濱海城市。她說，在拜登、賀錦麗政府領導下，這次會議將成為美國進一步加強自由開放的印太夥伴關係的重要一步。

Door Dash華裔首席執行官徐迅表示：「作為一家總部位於舊金山的全球公司，DoorDash很榮幸能夠支持這一重要的聚會。」（市長辦公室／提供）

Door Dash華裔首席執行官徐迅（Tony Xu）表示：「作為一家總部位於舊金山的全球公司，DoorDash很榮幸能夠參與支持這一重要的聚會，慶祝舊金山作為美國、整個亞太地區及其他地區的技術和創新的引擎。」他說，「我們發展和賦予地方經濟的使命，就像是APEC促進可持續經濟增長和繁榮的使命一樣，也與我們在世界各地服務的當地社區一樣重要。我們期待著與市長布里德、白宮以及世界各地的領導人密切合作，讓APEC在我們的城市和全球合作夥伴取得巨大成功。」