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布里德強硬掃毒 新計畫擬逮吸毒者

編譯組／舊金山23日電
布里德將啟動新掃毒計畫，考慮逮捕吸毒者。（美聯社）
布里德將啟動新掃毒計畫，考慮逮捕吸毒者。（美聯社）

舊金山濫用毒品過量致死人數劇增，輿論嚴辭抨擊公共場所銷售毒品。面臨強大社會挑戰，舊金山市長布里德 (London Breed) 將啟動新計畫，此外州府亦將出動警力，協助舊金山目前面臨的毒品危機。

布里德市政府的「緊急管理部門」(Emergency Management Department)23日宣布將針對可能危害自己與他人的濫用危險毒品民眾，進行各種因應管理措施，然其計畫詳細內容仍不明確。

舊金山吸毒問題最嚴重地區屬田德隆(Tenderloin)，代表田德隆區市議員潘正義(Dean Preston)對媒體表示，緊急管理部門人員告訴他說，管理辦法之一即逮捕非法吸毒者。

潘正義表示，根據管理部門，警方將採行兩種合法行動，其中之一即拘留非法使用毒品或管制藥物人士，另外一種管理方式為禁止占用場地等。警方將濫用毒品者監禁於舊金山監牢數個小時。如繼續重犯，將加重懲罰。

潘正義隨即推文抗議稱，市府準備逮捕公共場所吸毒人士，這種解決問題方式既不溫和，也缺乏常識，這種處理手法是殘酷、反動、反效果的行為。

舊金山市府發布聲明指出，市府當局關心街頭濫用毒品的民眾，同時為減低公共場所吸毒對社區造成的傷害，計畫推出實驗性管理計畫，如民眾濫用毒品，可能危害自己與他人，管理專員將進行處理。市府將使用各種可行方法，對付公共場所吸毒造成的傷害。

潘正義於23日市議會中，要求市府更積極封鎖販毒市場。布里德市長當時答道，市府將採取計畫，管制公共場所吸毒，且拒絕輔導，騷擾社會秩序人士。

布里德表示，積極管理濫用毒品民眾可能會引起部分民眾批評。然而她強調，無論如何，必須避免民眾濫用毒品死亡，在這種情況下，強制逮捕可能是其中辦法之一，過度同情反而產生反效果。布理德家人曾因吸毒過度死亡。

舊金山市議員麥德誠(Matt Dorsey)曾擔任舊金山警局使用管制藥品失調復原服務中心發言人。他23日推文讚揚布里德市長的管理政策。麥德誠代表舊金山南市場(SoMa)。該社區販賣、使用毒品問題嚴重。

麥德誠在推文中稱，市府這項實驗計畫強調評估、穩定解決毒品問題，這項計畫案將可解救吸毒者性命。管制藥物芬太尼(fentanyl)毒性強烈，舊金山非法販毒嚴重，形成愛滋病後，舊金山最為嚴重的公共健康危機時代。此時此刻，必須嚴加管制毒品銷售與使用，恢復社會安全秩序。

毒品 舊金山

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解決毒品危機 布里德籲市議會團結修法

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