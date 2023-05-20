北加州中國大專校友會聯合會 拜會世報

北加州中國大專校友會聯合會會長柯秀玫（左二）、副會長羅裕仁（右一）及前會長方治欽（左一）18日拜會世界日報舊金山社社長于趾琴（右二）。（記者張曼琳／攝影）

北加州 中國大專校友會聯合會會長柯秀玫、副會長羅裕仁及前會長方治欽18日拜會世界日報 舊金山社社長于趾琴。大專校聯會向于趾琴介紹今年第四十屆執行團隊的工作，以及接下來將由校聯會舉辦的一系列年度活動，並且期望未來能和世界日報有更多的活動交流，于趾琴則感謝北加 州中國大專校友會聯合會多年來對世界日報的支持。

會長柯秀玫表示，北加州中國大專校友會聯合會執行團隊今年已經是第40屆，所謂「校聯會（台語諧音：少年會）40一枝花」，將保持初心，繼續以「關懷校友，溫馨學子」為理念，回饋所有的校友和社區。

今年校聯會主要的年度活動，包括4月30日在佛利蒙Coyote Hills Regional Park的親子春遊健行、7月22日的仲夏舞會和台灣美食展，以及9月2日至4日，三天兩夜在位於北灣的Lake Shasta的勞工節親子旅遊，和一系列在南灣華僑文教中心開展「理事回娘家」和下屆理事和會長選舉活動等。

柯秀玫特別介紹了正在籌辦的仲夏舞會和台灣美食展。她介紹，去年的仲夏舞會的主題為台灣夜市美食及30年代主題舞，十分成功。雖然今年的主題尚未決定，但柯秀玫希望每個學校都可以設立攤位，呈現每個學校的不同特色或歷史，並且邀請世界日報也參與到活動中，還邀請了于趾琴社長一起參加勞工節親子旅遊。

北加州中國大專校友會聯合會成立於1984年，當時由台大、文化、成大、中原、政大等校共同發起成立，由時任中華民國北美事務協調會舊金山辦事處處長歐陽璜推動及促成，成立地點在海沃市（ Hayward）市政廳。校聯會從開始的19所會員學校發展到現在的30多所，會員人數已達近5萬人，是灣區最大的華人社團之一。