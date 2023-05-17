金山Walgreens槍擊案警衛不起訴 專家意見分歧

舊金山Walgreens槍擊事件持續發酵，專家們對事件看法不一。（美聯社）

根據舊金山 檢方公布的文件，一名上個月在Walgreens藥房開槍擊 斃一名竊賊的警衛表示，他的雇主指示他，必須「親自」（hands-on）把被偷的物品拿回來，導致他與竊賊發生衝突。

24歲的布朗（Banko Brown）4月27日在舊金山一家Walgreens藥房偷竊，遭警衛安東尼（Michael Earl-Wayne Anthony）攔住，兩人發生暴力衝突。檢方公布的影片顯示，布朗在面對著安東尼往門口退後時，遭安東尼開槍擊中，倒在人行道上。經過多日調查，舊金山地檢長謝安宜（Brooke Jenkins）15日宣布，不會起訴安東尼，因為安東尼遭到布朗威脅。

一些專家在看過事發影片後表示，他們了解謝安宜的邏輯；但有人質疑，目擊者並未聽到布朗威脅安東尼，也沒有在布朗身上發現刀子，為何謝安宜決定不起訴安東尼。

南加大 法律系教授阿爾莫（Jody Armour）認為，證據並不足以讓謝安宜做出不起訴決定；他說：「她的決定似乎含有政治動機，不僅僅是根據事實做出的，這起案件應該交由陪審團來決定。」

多位舊金山市議員和布朗的支持者表示，這場悲劇證明，商家不應該雇用持槍警衛；一些安全專家則認為，警衛需要接受更多培訓。

舊金山市議會議長佩斯金（Aaron Peskin）說：「偷一袋糖果就被處死，這不是舊金山的作風。我了解人們害怕罪案，但這種恐懼是由太多政客及其盟友煽動出來的，姑息不合理的槍擊事件不能讓我們更安全。」

儘管舊金山的財產犯罪率非常高，但該不該阻止竊賊，在舊金山一直是個模糊的話題。

根據檢方的報告，雇用安東尼的保全公司王國集團（Kingdom Group Protective Services）最近修改阻止盜竊的政策；報告稱，警衛被指示，一旦看到有人不付錢就帶走商品，必須「親自拿回被盜的物品」。

史畢爾曼（Michael Spearman）是灣區保全公司Archangel Solutions執行長，客戶包括名人和財富50強（Fortune 50）企業。他表示，提供配槍給沒有接受過如何在緊急狀況下使用槍枝的警衛，會增加潛在的麻煩。

史畢爾曼說：「當與憤怒、絕望、偷東西或患有精神疾病的人對峙時，如果是接受過正確如何降低對抗訓練的警衛，他們會知道該怎麼做。如果沒有接受過適當訓練，就無法化解衝突。」