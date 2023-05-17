我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

國民黨提名侯友宜選2024 郭台銘臉書恭喜支持勝選

NBA／西區冠軍戰開打 約柯奇超級大三元率金塊險勝湖人

金山Walgreens槍擊案警衛不起訴 專家意見分歧

編譯廖宜怡／綜合報導
舊金山Walgreens槍擊事件持續發酵，專家們對事件看法不一。（美聯社）
舊金山Walgreens槍擊事件持續發酵，專家們對事件看法不一。（美聯社）

根據舊金山檢方公布的文件，一名上個月在Walgreens藥房開槍擊斃一名竊賊的警衛表示，他的雇主指示他，必須「親自」（hands-on）把被偷的物品拿回來，導致他與竊賊發生衝突。

24歲的布朗（Banko Brown）4月27日在舊金山一家Walgreens藥房偷竊，遭警衛安東尼（Michael Earl-Wayne Anthony）攔住，兩人發生暴力衝突。檢方公布的影片顯示，布朗在面對著安東尼往門口退後時，遭安東尼開槍擊中，倒在人行道上。經過多日調查，舊金山地檢長謝安宜（Brooke Jenkins）15日宣布，不會起訴安東尼，因為安東尼遭到布朗威脅。

一些專家在看過事發影片後表示，他們了解謝安宜的邏輯；但有人質疑，目擊者並未聽到布朗威脅安東尼，也沒有在布朗身上發現刀子，為何謝安宜決定不起訴安東尼。

南加大法律系教授阿爾莫（Jody Armour）認為，證據並不足以讓謝安宜做出不起訴決定；他說：「她的決定似乎含有政治動機，不僅僅是根據事實做出的，這起案件應該交由陪審團來決定。」

多位舊金山市議員和布朗的支持者表示，這場悲劇證明，商家不應該雇用持槍警衛；一些安全專家則認為，警衛需要接受更多培訓。

舊金山市議會議長佩斯金（Aaron Peskin）說：「偷一袋糖果就被處死，這不是舊金山的作風。我了解人們害怕罪案，但這種恐懼是由太多政客及其盟友煽動出來的，姑息不合理的槍擊事件不能讓我們更安全。」

儘管舊金山的財產犯罪率非常高，但該不該阻止竊賊，在舊金山一直是個模糊的話題。

根據檢方的報告，雇用安東尼的保全公司王國集團（Kingdom Group Protective Services）最近修改阻止盜竊的政策；報告稱，警衛被指示，一旦看到有人不付錢就帶走商品，必須「親自拿回被盜的物品」。

史畢爾曼（Michael Spearman）是灣區保全公司Archangel Solutions執行長，客戶包括名人和財富50強（Fortune 50）企業。他表示，提供配槍給沒有接受過如何在緊急狀況下使用槍枝的警衛，會增加潛在的麻煩。

史畢爾曼說：「當與憤怒、絕望、偷東西或患有精神疾病的人對峙時，如果是接受過正確如何降低對抗訓練的警衛，他們會知道該怎麼做。如果沒有接受過適當訓練，就無法化解衝突。」

舊金山 槍擊 南加大

上一則

Cindy陳潛逃記•系列三／證詞意外揭露 牽出複雜三人世界

下一則

舊金山「九曲花街」灌溉系統升級 年省水50萬加侖

延伸閱讀

警公布Walgreens案影片 警衛開槍擊斃竊賊 獲不起訴

警公布Walgreens案影片 警衛開槍擊斃竊賊 獲不起訴
金山藥房警衛開槍擊斃竊賊「不起訴」 警公布命案影片

金山藥房警衛開槍擊斃竊賊「不起訴」 警公布命案影片
NBA／約柯奇大三元領軍下半場打爆太陽 再1勝晉級西決

NBA／約柯奇大三元領軍下半場打爆太陽 再1勝晉級西決
國會暴亂襲警 肯州男判囚14年刑期最長

國會暴亂襲警 肯州男判囚14年刑期最長
Politico：拜登可能提名空軍參謀長布朗 接任參聯主席

Politico：拜登可能提名空軍參謀長布朗 接任參聯主席

熱門新聞

64歲的舊金山華婦胡美苒，在公共住房杜波斯三角區公寓內，5日遭鄰居埃斯帕薩突然刺中背部，不幸身亡。（取自GoFundMe頁面）

64歲金山華婦 遭鄰居背後捅刀身亡

2023-05-11 20:07
此前，大量各族裔房東到阿拉米達縣政府門口聚會，要求取消暫停驅逐令。（記者劉先進 ／攝影）

「我裸體 房東性騷擾」非裔女租客設局誣告華人房東

2023-05-12 20:06
舊金山檢方公布的畫面顯示，死者布朗（白衣者）行竊後與警衛安東尼（黑衣者）在Walgreens店門口發生衝突。（網路影片截圖）

金山藥房警衛開槍擊斃竊賊「不起訴」 警公布命案影片

2023-05-15 23:18
一些人認為舊金山經濟陷入「厄運循環」是好事。（美聯社）

裁員、搬離…金山經濟陷「厄運循環」可能是好事？

2023-05-12 00:09
西岸首家豪華坐月子中心今夏將在舊金山開設，這座被稱為「 莊園產後療養中心」將位在舊金山高級旅館Fairmont Hotel內的一整層樓。(舊金山Fairmont Hotel官方臉書)

西岸首家「豪華月子中心」落戶金山 1晚950元 已逾50人等候

2023-05-16 00:52
屋崙華人房東李國輝表示，利用屋崙暫緩驅逐令，有非裔女租客欠下近1萬元房租，甚至還設局陷害誣告他，說他性騷擾。（記者劉先進／攝影）

「我沒穿衣服」華人房東遭非裔女租客設局誣性騷 法官明察拒受理

2023-05-13 02:20

超人氣

更多 >
可開25萬哩 這十款車最耐用

可開25萬哩 這十款車最耐用
杭州32歲女碩士年薪2.1萬美元有房 4條件徵婚被男子罵哭

杭州32歲女碩士年薪2.1萬美元有房 4條件徵婚被男子罵哭
沒想像中那麼乾淨 空服員曝飛機上4處超髒、千萬別穿「這款服裝」

沒想像中那麼乾淨 空服員曝飛機上4處超髒、千萬別穿「這款服裝」
12歲男孩持衝鋒槍掃射 德州32歲漢堡店員殞命

12歲男孩持衝鋒槍掃射 德州32歲漢堡店員殞命
禁毒機構警告：「殭屍毒品」現紐約 恐致皮膚、肌肉潰爛

禁毒機構警告：「殭屍毒品」現紐約 恐致皮膚、肌肉潰爛