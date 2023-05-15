台灣傳統周文化訪團 展現軟實力 聖荷西演出「台灣追想曲」

節目中也融入台灣傳統文化。（記者李榮／攝影）

中華民國僑務委員會美國台灣傳統周暨加拿大亞裔傳統月美加西訪問團，14日在聖荷西加州 劇院（California Theatre）演出。這次的主題為「台灣追想曲」，而這場在聖荷西的演出應是此行最大型的室內演出，共有超過千人前往欣賞。團員透過民俗與雜技的表演，呈現台灣的軟實力，獲得滿堂喝采。

聖荷西的演出應是訪問團此行觀眾最多的室內演出。（記者李榮／攝影）

此次巡迴表演是新冠肺炎疫情睽違三年後，首次恢復的實體訪問，來到灣區的訪問團是「國立台灣戲曲學院」台灣特技團。

15日的演出由北加 州台灣會館主辦、聖荷西台南市姐妹市協會協辦，今年也是北加州台灣會館創館20周年。北加州台灣會館理事長葉俊雄指出，此次會館20周年慶欣逢僑委會策畫訪問團來美西訪演，台灣會館承接舊金山 灣區的籌備工作，藉由文化的訪演，使得慶祝活動更具意義。

他表示，特技可以是一種具有文化特色的表演形式，特技團圓展現才能，以優質的演出，推動文化的傳承和交流。藉由這次的訪演，相信也能宣揚台灣優美的文化，提升國家形象和文化實力，並能讓主流了解台灣的文化內涵和精神面貌，增進美國人民對台灣的了解、認知，以及支持，進一步提升台灣的能見度。

多位主流民選官員，以及學區代表都到場欣賞表演，駐舊金山經濟文化辦事處處長賴銘琪前往致意。當日開場先由北加州台灣會館台灣學校台語合唱團開啟序幕，小朋友合唱台語歌，獲得全場掌聲。接著是北加州台灣囡仔K-pop表演秀，同樣獲得歡呼。

廟會文化也納入演出之中。（記者李榮／攝影）

主秀「台灣追想曲」分為上、下兩場，以雜技為主。上半場以台北大稻埕繁華景象為故事主軸，透過戲劇、舞蹈、肢體動作，敘述先民離鄉背井、飄洋過海到台灣開墾的故事。下半場則是以台灣特有民間信仰「廟會文化」起頭，結合雜技呈現既莊嚴又喧嘩熱鬧的氛圍，內容包括廟口百藝、炸寒單爺等。節目最後則帶入現代元素，表現台灣從傳統到現代，武術的進化猶如台灣近年來上下一心努力奮鬥，活力四射迎向未來。

訪問團預計走訪美西一共13個城市。舊金山地區已經分別在舊金山市區與聖荷西演出。之後將前往西雅圖繼續表演。

主辦單位介紹，成立於1990年的國立台灣戲曲學院台灣雜技團，是台灣唯一官方的民俗雜技表演團體。團員都接受過八年以上的嚴格訓練，多年來一直以弘揚傳統文化、推廣民俗技藝為宗旨，不定期接受各界邀請，足跡遍布台灣各地，還會去山區與外島表演。也會因應政府需求，到世界各地巡迴，從事敦睦邦誼、促進國際友誼與交流工作。