台灣文化節 戲曲學院特技團表演吸睛

「台灣戲曲學院特技團」的演出，吸引眾多遊客駐足觀看。（記者李怡／攝影）

台灣文化節於母親節周末在舊金山 市中心廣場聯合廣場舉辦。活動期間吸引上萬人駐足。文化演出中來自台灣本地的「台灣戲曲 學院特技團」吸引眾多遊客拍照錄像，給本地觀眾和來自世界各地訪客留下深刻印象。

「台灣戲曲學院特技團」在舊金山聯合廣場的演出。（記者李怡╱攝影）

由僑委會策畫，本次台灣戲曲學院特技團專程赴美參加舊金山台灣傳統周訪演活動，13日、14日分別在舊金山和聖荷西舉辦兩場演出。

主辦方表示，台灣特技團是著名的民俗雜技表演團體，曾受邀去幾十個國家演出，廣受歡迎。特技演出將傳統雜技藝術與戲曲、舞蹈、藝陣等表演形式相結合，風格獨特。這次訪演節目「台灣追想曲」，是專門為赴美訪演特別打造。

今年台灣文化節的主題是「take off to Taiwan」，旨在讓在美忙碌而沒有辦法回去的台灣人，能夠「有回家的感覺」。現場還有許多的文化和美食 攤位，例如介紹台南美食，以及宜蘭的傳統文化活動。還可以讓民眾擁有遊玩台灣的3D體驗，更有梁媽媽、新東陽這樣暖心暖胃的美食品牌到場，給大家創造了十足的空間，欣賞和品鑒台灣的文化藝術和美食。

僑教中心主任莊雅淑指出，本次文化節是三年以來首次邀請訪問團，就是僑委會為了配合僑界，希望能在美國的台灣傳統周時宣揚台灣的優質文化

她表示，台灣特技團是民俗雜役的表演團體，1990年起就常各國去表演，幫忙敦睦邦誼、進行文化交流。這次的表演團更期待透過節目，展現台灣獨有的風貌。

台美菁英協會舊金山分會表示，今年是台灣文化節的第30年，是美國西岸最大的台灣活動，且聯合廣場在舊金山最精華的地點，每年參與人數多達10萬人，「是推廣台灣文化以及讓更多人認識台灣最好的時機」。

參訪今年文化節台灣姑娘，網路直播主 Lily Chen 表示，來到文化節有一種時空措置的感覺，「我明明在舊金山，但是卻十足體驗到了台灣本土的文化、美食和演出，很有歸屬感。很希望把這一切都記錄下來，透過我的視頻讓讓大家了解生活在美西台灣人的生活，打破台灣本土人對於在美長大的台灣人的一些刻板印象」。