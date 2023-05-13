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法鼓山金山道場 27日舉辦「浴佛法會」

佛利蒙訊
法鼓山舊金山道場將於5月27上午10時至12時舉辦「浴佛法會」。（法鼓山舊金山道場提供）
法鼓山舊金山道場將於5月27上午10時至12時舉辦「浴佛法會」。（法鼓山舊金山道場提供）

迎接5月母親節的到來，法鼓山舊金山道場將於5月27上午10時至12時舉辦「浴佛法會」，至誠邀請灣區民眾闔家前往位於佛利蒙Nile社區的道場齊慶佳節。

參加浴佛法會，除了感念釋迦牟尼佛的誕生，為世間帶來清涼的佛法；為迷失的眾生找到一條解脫之道，更透過浴佛的儀式，內心誠懇祝禱，唱頌「我今灌沐諸如來，淨智莊嚴功德聚，五濁眾生令離垢，同證如來淨法身。」

願自身袪除一切貪欲、瞋恨、愚痴的污垢，讓身行、語言、心意都能保持潔淨，希望社會清淨安寧，沒有暴力、詐欺、邪惡等事件，環境能夠優美清淨，並且藉著浴佛的功德，淨化自己的煩惱塵垢，美化我們的社會國土，轉五濁惡世為清淨的淨土，導邪曲人心為善良菩提，這就是浴佛的真正意義。

法會設有佛前獻供品及「平安祝福」與「追思祝禱」雲端牌位，當日並提供午齋，即日起可至道場網站登記及報名參加。時間：5月27日（周六）上午10時至12時。地點：法鼓山舊金山道場，地址：255 H Street, Fremont, CA 94536。

詳細活動訊息請參閱 https://www.ddmbasf.org/zh-hant 或來電詢問（510）246-8264，電郵：[email protected]

舊金山 母親節 雲端

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