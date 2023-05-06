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史大學者推廣「無酒日」 喝酒臉紅不是肝功能好

記者葛歆睿 / 史丹佛報導
陳哲宏推動5月9日「無酒日」，計畫透過史丹福大學CARE向華人社區衛教講解酒精不耐症及飲酒對健康的傷害。（記者葛歆睿 / 攝影）
陳哲宏推動5月9日「無酒日」，計畫透過史丹福大學CARE向華人社區衛教講解酒精不耐症及飲酒對健康的傷害。（記者葛歆睿 / 攝影）

為了讓民眾了解並重視酒精對健康的危害，史丹福大學醫學院亞裔健康研究與教育中心（Center for Asian Health Research and Education，CARE）國際主任、北美路加醫療傳道會董事會主席陳哲宏博士，計畫將他在台灣創辦的「無酒日」活動在北美推廣，通過史大亞裔健康研究與教育中心，向華人社區衛教講解酒精不耐症及飲酒對健康的傷害。他笑稱，自己逢人就講，導致身邊很多人都不敢再喝酒。

陳哲宏在台灣創辦「台灣酒精不耐症衛教協會」，並於2019年首次發起5月9日為「台灣無酒日」倡議活動，獲得台灣政府衛生福利部國民健康署及身心健康司與150個民間單位認同與多方響應。協會今年邀請專業導演與演員，一同拍攝紅臉「關公再世」無酒日短片 (影片：https://www.youtube.com/watch?v=n-MWBRNPuNs) ，向北美社會民眾宣導酒精不耐症。

研究指出，酒精不耐症的典型症狀就是飲酒會臉紅，還會伴隨心悸、頭痛、嘔吐、宿醉等。飲酒後須靠體內的「乙醛去氫酶（ALDH2）」代謝酒精所產生的乙醛。酒精不耐症者是遺傳性ALDH2基因缺損，體內乙醛無法被正常代謝，導致毛細血管充血，呈現出來的樣子就是臉紅。

酒精不耐症是東亞人種特有的遺傳性缺損，亞洲人有酒精不耐症的比率遠高於歐美人，亞洲國家中，又以台灣比率最高，達47％，其次是日本的40％。酒精不耐症在美國也常被稱為「亞洲人的喝酒紅臉症（Aisan Alcohol Flushing Syndrome）」。

陳哲宏指出，傳統觀點認為飲酒臉紅並無大礙，甚至是肝功能好的表現，其實是完全錯誤的。他說，因為乙醛是有毒物質，進入體內及累積會大幅提升罹癌及疾病風險。

世界衛生組織（WHO）早在2007年，已經將酒類飲料及酒精所產生的乙醛認定為人體的一級致癌物。根據2023年世界衛生組織報導，飲酒可能導致至少七種常見癌症，分別是口腔癌、咽癌、喉癌、食道癌、肝癌、大腸直腸癌與女性乳癌。另根據美國國家癌症研究中心最近報導，高達一半以上美國成年人，不知道飲酒會導致癌症。

陳哲宏指出，傳統觀點認為飲酒臉紅並無大礙，甚至是肝功能好的表現，其實是完全錯誤的...
陳哲宏指出，傳統觀點認為飲酒臉紅並無大礙，甚至是肝功能好的表現，其實是完全錯誤的。（記者葛歆睿 / 攝影）

WHO也建議，任何人無論是否有酒精不耐症都應盡量少飲酒，盡可能不飲酒。近年來，愈來愈多跨國大型研究證實，飲酒並沒有所謂的「安全量」，過去有少量或適度飲酒可以保護心血管疾病的說法，但此保護作用已經被證實並不存在。最新研究發現，即使少量飲酒也會增加致癌風險，風險更隨著飲酒量增加而攀升。

2023年世界衛生組織（WHO）及加拿大政府也頒布新飲酒指南，從過去每天不超過兩瓶啤酒或兩杯紅酒或兩小杯烈酒，現在變成每周不超過一瓶啤酒或一杯紅酒或一小杯烈酒。

陳哲宏認為，這是非常重要的分水嶺，代表即使少量飲酒，對健康的傷害愈來愈明確。他說，但要改變人們的飲酒習慣及文化並不容易。可能要像對香菸一樣，透過很多教育、宣導或透過加稅，讓酒精更昂貴或難以獲得，或在包裝上的明顯位置標明致癌警告、限制酒商的廣告宣傳等措施。

陳哲宏還分享了有一個簡易的酒精不耐症自我檢測方法。先用40%以上的消毒酒精或飲用酒精，將一片OK繃中央的綿片沾溼，再將OK繃貼在手臂內側的皮膚約15至20分鐘後撕開。如果酒精綿片接觸的皮膚部位有泛紅的反應，那大概就是患有酒精不耐症。不過這個檢測大概只有70至80%的準確度。如果希望得到確切的答案，可以自費去醫院或基因檢測公司進行DNA檢測。

史丹福大學醫學院亞裔健康研究與教育中心希望透過5月9日無酒日的宣導運動，讓大家更重視酒精對個人健康及社會的危害，無酒 （不喝酒）、節酒 （減少喝酒）、零酒精 （飲用沒有酒精成份的飲料），健康久久。

陳哲宏分享示範簡易的酒精不耐症自我檢測方法。（記者葛歆睿 / 攝影）
陳哲宏分享示範簡易的酒精不耐症自我檢測方法。（記者葛歆睿 / 攝影）

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