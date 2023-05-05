我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加拿大考慮驅逐中國外交官 叢培武：若執意挑釁奉陪到底

謀殺？防衛？男子在紐約地鐵當眾被掐死 影片瘋傳

20%醫院陷困境 加州議會通過1.5億無息貸款防倒閉

編譯廖宜怡／綜合報導
加州中谷地區的瑪德拉社區醫院，去年底因不堪負荷倒閉。（取自電視新聞截圖）
加州中谷地區的瑪德拉社區醫院，去年底因不堪負荷倒閉。（取自電視新聞截圖）

加州立法議員今年稍早對中谷一家醫院的倒閉表示震驚。立法會4日投票通過，將提供1億5000萬元貸款給有倒閉危機的醫院，以防加州發生一連串類似事件。

瑪德拉縣（Madera County）唯一一家醫院瑪德拉社區醫院（Madera Community Hospital）於去年12月關閉，導致這個人口近16萬人的社區，在30分鐘車程範圍內沒有任何醫療中心。瑪德拉社區醫院的倒閉告知人們，在新冠疫情期間，加州大部分農村地區的社區醫院都陷入生存困境。

之後，艾爾森多（El Centro）、蒙地貝婁（Montebello）、霍金斯（Hawkins）和維塞利亞（Visalia）等城市的醫院也都傳出瀕臨倒閉的消息，其中一家已宣布破產，另一家被州立大學接管。上個月由加州醫院協會（California Hospital Association）資助的一份報告指出，在加州400多家醫院中，有20%的醫院正面臨倒閉風險。

必須與州長辦公室進行數月的預算辯論和談判的加州立法會，一般要等到6月才會批准新支出項目。但是，鑑於醫院倒閉危機非常嚴重，立法會和州長紐森（Gavin Newsom）都同意現在就提供這筆救急金，並承諾在今年預算計畫完成後進行更多援助。

加州醫院協會總裁兼執行長柯伊爾（Carmela Coyle）說：「我認為人們還沒有意識到外面正在發生的事，我非常擔心。」

除了不斷上升的通貨膨脹和勞動力成本，由政府負責支付醫療費用的加州病人人數也不斷增加，讓問題變得更複雜。在疫情期間，加州「聯邦醫療補助」（Medicaid）急遽擴大，緊急規定讓所有低收入成年人可以很容易申請到這些計畫，無論他們的移民身份為何。

雖然享用「聯邦醫療補助」的人變多，但「聯邦醫療補助」付給醫院的費用仍維持不變。柯伊爾表示，平均來說，醫院為照顧一名病人所花的每一塊錢，「聯邦醫療補助」會退還74分錢。

加州將以無息貸款的形式，向符合特定條件的非營利或公立醫院發放1億5000萬元，農村地區的醫療中心和絕大部分病人使用「聯邦醫療補助」的醫院可以優先獲得。

加州 貸款 疫情

上一則

中設「警僑事務海外服務站」 舊金山僑界抗議

下一則

大學城2死1傷凶案 嫌犯是21歲前戴維斯加大學生

延伸閱讀

周末這樣玩╱加州植物園母親節派對 專注培育本土植物

周末這樣玩╱加州植物園母親節派對 專注培育本土植物
民眾：加州房價漲太快 對自住者不利

民眾：加州房價漲太快 對自住者不利
醫院安全等級 聖蓋博谷多拿B、C

醫院安全等級 聖蓋博谷多拿B、C
居家裝車輛充電樁 政府補助數百到數千不等

居家裝車輛充電樁 政府補助數百到數千不等
一分鐘看加州／舊金山熨斗大樓 比紐約更具代表性

一分鐘看加州／舊金山熨斗大樓 比紐約更具代表性

熱門新聞

中國大陸留學生Bethany Huang（右），4月22日凌晨5時許乘坐Uber前往舊金山機場時遭遇交通事故，她不幸遇害，同行的好友劉蒙雨（左）也受重傷。（取自視頻截圖）

花季少女沒了五雷轟頂 矽谷中國學生搭Uber車禍1死1傷

2023-04-28 21:41
大陸留學生Bethany Huang（右），4月22日凌晨5時許乘坐Uber前往舊金山機場時遭遇交通事故，她不幸遇害。同行的好友劉蒙雨（左）也受重傷。（取自視頻截圖）

中國留學生舊金山搭Uber 1死1重傷

2023-04-29 02:20
Meta計畫在灣區再裁員1500人。（美聯社）

Meta再裁員 灣區將砍1500人

2023-05-02 13:55
史丹福大學女畢業生佩洛夫的青春被永遠定格在21歲。（聖縣縣警辦公室提供）

史丹福大學50年前兇殺冷案破案 連環殺人狂已78歲

2023-04-27 21:41
圖為位於舊金山市中心的Nordstrom商場內部。（記者李怡／攝影）

治安惡化影響經營 Nordstrom金山分店8月底關閉

2023-05-03 12:26
GoFundMe的籌款頁面介紹，Bethany是一個美麗、聰明、有愛心和溫柔的人。（取自籌款頁面）

舊金山去世陸生 愛旅遊美食、聰明有愛心

2023-04-29 02:19

超人氣

更多 >
中國情侶赤裸命喪峇里島飯店 男死者滿身血走廊爬行20分鐘

中國情侶赤裸命喪峇里島飯店 男死者滿身血走廊爬行20分鐘
研究4萬名夫妻後 專家發現成功伴侶不做這事

研究4萬名夫妻後 專家發現成功伴侶不做這事
何處是老家／「白卡就是命」老人生大病 家底恐被掏空

何處是老家／「白卡就是命」老人生大病 家底恐被掏空
調查指44%美國人講不出知名在世亞裔 第一名的「他」甚至非美國人

調查指44%美國人講不出知名在世亞裔 第一名的「他」甚至非美國人
保持大腦健康 長壽專家每天必做的6件事

保持大腦健康 長壽專家每天必做的6件事