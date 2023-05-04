慶亞太傳統月 增進族裔連結 基金會辦慶典千人與會

出席會議的舊金山民選官員與亞太裔國家使節代表。（記者李怡╱攝影）

舊金山亞裔 社區一年一度的5月「亞太裔傳統月」（AAPI Heritage Month）慶祝活動，3日正式拉開序幕。亞太裔傳統基金會當天在赫伯斯特劇院 (Herbst Theatre)舉行表彰典禮，頒獎給成立40周年的天使島移民基金會（Angel Island Immigration Station Foundation)、成立30周年的亞太裔基金會（Asian Pacific Fund），以及成立50周年的北加州日本文化與社區中心（Japanese Cultural & Community Center）。舊金山市長布里德、市議會議長佩斯金及多位市議員、中國駐舊金山總領事張建敏、市府律師邱信福、警檢界及華埠 社區代表上千人參加了頒獎禮。

舊金山市議會目前唯一的亞太裔市議員陳詩敏(Connie Chan)、舊金山史上第一位亞太裔市府律師邱信福（David Chiu），以及第一位亞太裔縣警局長宮本保羅（Paul Miyamoto），分別向獲獎者頒發賀狀和獎章。

獲得表彰的三個亞太裔組織代表。（記者李怡╱攝影）

主辦方亞太裔傳統基金會會長鄭可欣（Claudine Cheng）致詞表示，今年慶祝活動的主題，為「加強社區聯結」（Strengthening the Fabric of our Community），慶祝活動將圍繞亞太裔文化、美食、電影展開，期待通過這些活動，推動構建社區包容與和諧，增進各族裔互相瞭解，讓舊金山新生。

鄭可欣表示，今年傳統月的主題反映的是當前美國社會大環境。亞太裔傳統月不僅是推廣亞太裔歷史文化的機會，更重要的是增進各族裔互相瞭解，每位民選官員對本次活動的支持，對於整個亞太裔社區的意義重大。

出席會議的亞太裔社區組織成員們近千人。（記者李怡╱攝影）

市長布里德表示：「本次的慶祝活動，讓我想起了高中時期對於亞太裔傳統文化的慶祝，充分體現了舊金山一直以來是一個多元化的城市。5月不僅僅是亞太裔社區分享文化與歷史故事的一個機會，還是建立橋梁，建立聯繫，互相學習的機會。」

布里德表示，即將在11月舉辦的亞太經合會議APEC，是自1945年以來舊金山第一個國際型的會議，將把舊金山推向國際化的舞台。「這是一個前所未有的機會，屆時亞太裔文化活動將處於最前沿。慶祝的同時，也是我們反思的時機，回顧亞太裔社區所經歷的反仇亞和保護亞裔長者經歷，讓我們的社區更加團結。」

布里德特別感謝亞太裔傳統基金會及會長鄭可欣對於亞太裔社區所做出的努力和貢獻。

邱信福表示，亞太裔社區的歷史十分曲折艱難。很榮幸經歷世代的努力，有幸在舊金山這樣一個多元文化的城市慶祝亞太裔歷史文化月，且很快在11月份舊金山將迎來參加APEC會議的亞太裔各國首腦，對亞太裔社區是一個難得的歷史時機。