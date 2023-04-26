全天防自殺熱線 聖縣藉VTA推廣

聖縣和VTA合作，通過公共汽車、輕軌列車車身、車內、和全縣車站廣告牌，推廣24小時988心理健康和自殺預防服務熱線。（記者葛歆睿／攝影）

聖他克拉拉縣行為健康服務部 （Behavioral Health Services Department，BHSD）與聖他克拉拉谷交通管理局（VTA）合作，通過在公交汽車 、輕軌列車車身、車內和全縣車站投放多種語言廣告，推廣24小時988心理健康 和自殺預防服務熱線，以及針對非本地號碼的800-704-0900電話。

聖縣議會主席埃倫貝格（Susan Ellenberg）表示，988熱線讓正在經歷精神健康危機的人更容易獲得所需要的關鍵幫助。聖縣配備了流動危機處理小組，以便在必要時在現場做出響應，確保居民在傳統緊急服務不適用的情況下，獲得正確的幫助。

VTA首席系統安全官格林（Aston Green）表示，VTA很榮幸與聖縣行為健康服務部合作，相信公共交通可以在宣傳988熱線方面發揮關鍵作用，「充當流動廣告牌」，廣泛向社區傳達「危機中的人們是有希望、可以獲得幫助」這一訊息。

聖縣第三區議員李洲曉（Otto Lee）指出，心理健康問題普遍存在於社會各階層，不分年齡、種族、地區和社會經濟地位，因此要通過各種方式向各社區宣傳988熱線。

去年7月中旬，以防止自殺為重點的988電話在全國上線。聖他克拉拉縣則更進一步，除了支持那些處於自殺危機中的人之外，還支持那些經歷其他情緒或心理健康困擾的人，例如恐懼感、藥物濫用危機。如果擔心親人朋友有相關困擾，也可以撥打988。

撥打988熱線是保密的，不會被識別。來電者可以要求當面回應。但988熱線的目標是通過電話緩和局勢。在接到的所有988來電中，只有大約3%會使用面對面回應。

聖縣BHSD訪問和計畫外服務主管科普利（Bruce Copley）表示，鑑於危機的性質和需要，將始終盡可能採取最低級別的響應。988熱線將為可能對自己或他人造成傷害的人提供快速、富有同情心和恰當的支持。這通常可以通過電話諮詢來完成，並根據需要轉介和連接到聖縣健康服務和社區組織。如果需要面對面接觸，由危機臨床醫生和外展專家組成的移動危機團隊，可以在不加劇情況的情況下最好地促進這種反應。