我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「糟糕，剎車失靈了」賞花撞山 洛杉磯華女驚魂

德軟體巨頭SAP落腳金山 看中強大人才庫 有望增500工作

全天防自殺熱線 聖縣藉VTA推廣

記者葛歆睿／聖荷西報導
聖縣和VTA合作，通過公共汽車、輕軌列車車身、車內、和全縣車站廣告牌，推廣24小時988心理健康和自殺預防服務熱線。（記者葛歆睿／攝影）
聖縣和VTA合作，通過公共汽車、輕軌列車車身、車內、和全縣車站廣告牌，推廣24小時988心理健康和自殺預防服務熱線。（記者葛歆睿／攝影）

聖他克拉拉縣行為健康服務部 （Behavioral Health Services Department，BHSD）與聖他克拉拉谷交通管理局（VTA）合作，通過在公交汽車、輕軌列車車身、車內和全縣車站投放多種語言廣告，推廣24小時988心理健康和自殺預防服務熱線，以及針對非本地號碼的800-704-0900電話。

聖縣議會主席埃倫貝格（Susan Ellenberg）表示，988熱線讓正在經歷精神健康危機的人更容易獲得所需要的關鍵幫助。聖縣配備了流動危機處理小組，以便在必要時在現場做出響應，確保居民在傳統緊急服務不適用的情況下，獲得正確的幫助。

VTA首席系統安全官格林（Aston Green）表示，VTA很榮幸與聖縣行為健康服務部合作，相信公共交通可以在宣傳988熱線方面發揮關鍵作用，「充當流動廣告牌」，廣泛向社區傳達「危機中的人們是有希望、可以獲得幫助」這一訊息。

聖縣第三區議員李洲曉（Otto Lee）指出，心理健康問題普遍存在於社會各階層，不分年齡、種族、地區和社會經濟地位，因此要通過各種方式向各社區宣傳988熱線。

去年7月中旬，以防止自殺為重點的988電話在全國上線。聖他克拉拉縣則更進一步，除了支持那些處於自殺危機中的人之外，還支持那些經歷其他情緒或心理健康困擾的人，例如恐懼感、藥物濫用危機。如果擔心親人朋友有相關困擾，也可以撥打988。

撥打988熱線是保密的，不會被識別。來電者可以要求當面回應。但988熱線的目標是通過電話緩和局勢。在接到的所有988來電中，只有大約3%會使用面對面回應。

聖縣BHSD訪問和計畫外服務主管科普利（Bruce Copley）表示，鑑於危機的性質和需要，將始終盡可能採取最低級別的響應。988熱線將為可能對自己或他人造成傷害的人提供快速、富有同情心和恰當的支持。這通常可以通過電話諮詢來完成，並根據需要轉介和連接到聖縣健康服務和社區組織。如果需要面對面接觸，由危機臨床醫生和外展專家組成的移動危機團隊，可以在不加劇情況的情況下最好地促進這種反應。

988熱線提供24小時服務和200多種語言翻譯，包括西班牙語、越南語、中文和他加祿語等。如果使用非本地區號408、650或669開頭的電話，請撥打800-704-0900並按1訪問聖縣服務。

李洲曉指出，心理健康問題普遍存在於社會各階層，不分年齡、種族、地區和社會經濟地位...
李洲曉指出，心理健康問題普遍存在於社會各階層，不分年齡、種族、地區和社會經濟地位，因此要通過各種方式向各個社區宣傳988熱線。（記者葛歆睿／攝影）
埃倫貝格表示，988熱線讓正在經歷精神健康危機的人更容易獲得所需要的關鍵。（記者...
埃倫貝格表示，988熱線讓正在經歷精神健康危機的人更容易獲得所需要的關鍵。（記者葛歆睿 ／攝影）
聖縣BHSD訪問和計劃外服務主管科普利表示，988熱線將為可能對自己或他人造成傷...
聖縣BHSD訪問和計劃外服務主管科普利表示，988熱線將為可能對自己或他人造成傷害的人們提供快速、富有同情心和恰當的支持。（記者葛歆睿╱攝影）
VTA首席系統安全官格林表示，VTA很榮幸與聖縣行為健康服務部合作，他相信公共交...
VTA首席系統安全官格林表示，VTA很榮幸與聖縣行為健康服務部合作，他相信公共交通可以在宣傳988熱線方面發揮關鍵作用。（記者葛歆睿╱攝影）

心理健康 越南 汽車

上一則

德軟體巨頭SAP落腳金山 看中強大人才庫 有望增500工作

下一則

勁球150萬元得主 最後一刻現身領獎

延伸閱讀

聖他克拉拉縣聯手VTA推廣988防自殺熱線

聖他克拉拉縣聯手VTA推廣988防自殺熱線
華埠監獄改建代替拆除？紐約市府回覆了：不考慮

華埠監獄改建代替拆除？紐約市府回覆了：不考慮
洛縣男子無照行醫被重罪指控 治療數千患者 包括癌症

洛縣男子無照行醫被重罪指控 治療數千患者 包括癌症
斯坦福市議員譚秋晴等人 獲頒社區英雄獎

斯坦福市議員譚秋晴等人 獲頒社區英雄獎
從4方面下手 根治心理健康危機 市議會擬投資社區

從4方面下手 根治心理健康危機 市議會擬投資社區

熱門新聞

4月17日晚巴洛阿圖Churchill Avenue鐵道路口發生Caltrain撞人事故，被撞者當場死亡，後經確認死者是史丹福大學物理博士生聖米格爾。（截取自谷歌地圖）

Caltrain火車撞人 史丹福大學博士生不幸身亡

2023-04-18 18:08
專家指出，新冠新變異株XBB.1.16可造成患者出現結膜炎。（Getty Images）

新冠又現變異株 XBB.1.16病例數升 恐導致兒童結膜炎

2023-04-18 13:45
Meta裁員動作一波未平一波又起，繼去年11月和今年3月連續裁員逾兩萬人後，19日又大刀開鍘技術人員，圖為Meta執行長查克柏格（Mark Zuckerberg）。（本報資料照片）

Meta本月19日再裁員 這波主裁工程技術人員

2023-04-19 20:13
太浩湖地區經歷70年多來最可怕的冬季，許多房屋的屋頂被厚重的積雪壓到扭曲變形。（電視新聞截圖）

太浩湖70年來最慘冬季 巨量降雪讓房屋爆炸、倒塌

2023-04-22 23:20
Meta裁員動作一波未平一波又起，繼去年11月和今年3月連續裁員逾兩萬人後，19日又大刀開鍘技術人員。圖為Meta執行長查克柏格（Mark Zuckerberg）。（本報資料照片）

Meta又裁員 砍向工程技術人員 總部預告5月還有一波

2023-04-20 12:36
為了推翻陪審團裁決或獲得減刑，荷姆斯再次提出上訴。（美聯社）

稱被不公平定罪 Theranos荷姆斯「最後一搏」正式提出上訴

2023-04-19 01:34

超人氣

更多 >
4月29日起 中國入境再放寬…登機不再查新冠檢測證明

4月29日起 中國入境再放寬…登機不再查新冠檢測證明
台前經長宗才怡現況曝光 75歲居然長這樣

台前經長宗才怡現況曝光 75歲居然長這樣
常吃這兩種肉 腸道難健康

常吃這兩種肉 腸道難健康
明年社安金調漲恐大幅縮水 猜猜多低？

明年社安金調漲恐大幅縮水 猜猜多低？
要求華人護士講英文被批「歧視」 醫師狀告醫院

要求華人護士講英文被批「歧視」 醫師狀告醫院