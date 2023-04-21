楊馳馬起草法案 挺護理工人 支持工會與州府談判薪資福利

加州眾議員楊馳馬起草法案支持基礎護工。（記者李怡／攝影）

全國最大的長期護理工會（SEIU Local 2015 ）與加州眾議員 楊馳馬（ Matt Haney）20日在舊金山舉辦圓桌論壇，以支持楊馳馬起草的AB1672法案，即「我們的護理很重要」（Our Care Counts）法案。這項法案支持護理工人能夠直接與州政府談判，以保護基礎護理工人的勞動權益和福利 。法案旨在避免護工從業者流失的同時，讓加州長者和殘疾人享有更優質的護理條件和選擇。

楊馳馬表示，他起草了這項法案，因為基礎護理人員是加州長期護理行業的支柱。他們所做的工作很重要，他們應該得到尊重。AB1672法案允許護理人員直接與州，而不是與個別縣進行談判，從而可以改變這個行業對護理人員的不公待遇，並確保加州的老年人和殘疾人都可以獲得優質護理。

SEIU Local 2015主席德拉克魯茲（Arnulfo De La Cruz 說）：「很榮幸能與我們的成員和民選官員一起舉辦這次圓桌討論會，以讓大家了解到護理人員每天所面臨的挑戰。『我們的護理很重要』法案是轉變加州長期護理行業、確保老年人和殘疾人獲得他們應得的高質量護理的必要且關鍵的一步。我們期待繼續擴大加州護理員工的權益，為長期護理行業創造革新條件。」

目前，加州正在經歷看護危機。需要家庭護理的老年人和殘疾人的數量與日俱增，目前全州的護理人員數量滿足不了需求。更糟的是，長期護理行業面臨嚴重的人員流失問題。因為低工資和無法獲得福利保障，很多從業人員都已經改行。