我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

無畏疫情重創百業 好萊塢遛狗人年收入50萬元

回應股價跌太凶？特斯拉調漲高階款Model S、X售價

楊馳馬起草法案 挺護理工人 支持工會與州府談判薪資福利

記者李怡／舊金山報導
加州眾議員楊馳馬起草法案支持基礎護工。（記者李怡／攝影）
加州眾議員楊馳馬起草法案支持基礎護工。（記者李怡／攝影）

全國最大的長期護理工會（SEIU Local 2015 ）與加州眾議員楊馳馬（ Matt Haney）20日在舊金山舉辦圓桌論壇，以支持楊馳馬起草的AB1672法案，即「我們的護理很重要」（Our Care Counts）法案。這項法案支持護理工人能夠直接與州政府談判，以保護基礎護理工人的勞動權益和福利。法案旨在避免護工從業者流失的同時，讓加州長者和殘疾人享有更優質的護理條件和選擇。

楊馳馬表示，他起草了這項法案，因為基礎護理人員是加州長期護理行業的支柱。他們所做的工作很重要，他們應該得到尊重。AB1672法案允許護理人員直接與州，而不是與個別縣進行談判，從而可以改變這個行業對護理人員的不公待遇，並確保加州的老年人和殘疾人都可以獲得優質護理。

SEIU Local 2015主席德拉克魯茲（Arnulfo De La Cruz 說）：「很榮幸能與我們的成員和民選官員一起舉辦這次圓桌討論會，以讓大家了解到護理人員每天所面臨的挑戰。『我們的護理很重要』法案是轉變加州長期護理行業、確保老年人和殘疾人獲得他們應得的高質量護理的必要且關鍵的一步。我們期待繼續擴大加州護理員工的權益，為長期護理行業創造革新條件。」

目前，加州正在經歷看護危機。需要家庭護理的老年人和殘疾人的數量與日俱增，目前全州的護理人員數量滿足不了需求。更糟的是，長期護理行業面臨嚴重的人員流失問題。因為低工資和無法獲得福利保障，很多從業人員都已經改行。

與會者表示，AB 1672法案是解決護理人員遇到的許多挑戰的基礎。加州大多數縣支付給護理人員的工資，僅略高於最低工資，而且加州沒有一個縣向家庭護理提供者支付生活補助。新法案將允許工人直接與州政府談判，將福利的申請和工資的談判從縣上升到州。

加州眾議員楊馳馬(左一)起草法案支持基礎護工。（記者李怡╱攝影）
加州眾議員楊馳馬(左一)起草法案支持基礎護工。（記者李怡╱攝影）

加州 福利 眾議員

上一則

陳詩敏提案 促聯邦參院通過蘇維思任勞工部長

下一則

每天60隻狗搶用公園…好萊塢遛狗人「最大挑戰」是同行

延伸閱讀

眾院通過法案 禁止「跨性別」參加學校女子體育比賽

眾院通過法案 禁止「跨性別」參加學校女子體育比賽
蓋拉格19日兵推 20日提案要求美台強化網路安全合作

蓋拉格19日兵推 20日提案要求美台強化網路安全合作
參眾議員提法案 打擊中國對台網路攻擊

參眾議員提法案 打擊中國對台網路攻擊
反對零工納雇員抗爭 本周前進華府

反對零工納雇員抗爭 本周前進華府
台積向美尋求150億美元建廠補貼 占晶片法案資金近3成

台積向美尋求150億美元建廠補貼 占晶片法案資金近3成

熱門新聞

舊金山科技高管鮑勃·李被謀殺。（取自鮑勃·李的推特）

刺殺科企高管Bob Lee兇嫌被捕 居然是1企業家

2023-04-13 13:55
灣區法律援助中心的代表柯埃，分享印度女大學生被騙1萬8000元的經歷。（記者劉先進 ／攝影）

「不給1萬8000元 將被驅逐」北加女學生 生活費被騙空

2023-04-16 18:38
紐約時報表示，受到大規模裁員、主管缺席和工作壓力的影響，Meta的員工士氣大受打擊。（Getty Images）

紐時：Meta大幅裁員 裁掉了士氣

2023-04-13 12:12
嫌犯莫梅尼（左）與被刺殺者鮑勃·李（右）均為科技業企業家。（記者李怡／翻攝）

嫌犯殺鮑勃·李 疑為妹妹起衝突 莫梅尼律師：謀殺證據不足

2023-04-15 02:20
舊金山科技高管鮑勃·李被謀殺。（取自鮑勃·李的推特）

科技高管Bob Lee遭刺殺 38歲嫌落網 兩人相識 案發時在街區爭吵

2023-04-14 02:12
在TikTok帳戶@aokayblends96發布的視頻中，一名司機和同伴向Chick-fil-A得來速（Drive thru）員工提出給她4萬5000元現金，讓她辭去工作，但被拒絕（TikTok / @aokayblends96視頻截圖）

辭職就能得4萬5000元 卻被快餐店員工拒絕

2023-04-12 18:59

超人氣

更多 >
藍州居民受不了高稅率高犯罪而出走 紅州逐漸變成紫州

藍州居民受不了高稅率高犯罪而出走 紅州逐漸變成紫州
SpaceX曝星艦爆炸原因 馬斯克表示將捲土重來

SpaceX曝星艦爆炸原因 馬斯克表示將捲土重來
SpaceX星艦完成歷史性首次發射 但於半空中爆炸

SpaceX星艦完成歷史性首次發射 但於半空中爆炸
學起來可保護自己 空姐「旅館安檢」影片爆紅

學起來可保護自己 空姐「旅館安檢」影片爆紅
快看世界／蟬聯榜首 全球最多百萬富翁的城市在美國

快看世界／蟬聯榜首 全球最多百萬富翁的城市在美國