紐森撥款1000萬 設「反紅州」政治行動委員會

加州紐森州長宣布撥款1000萬元成立政治行動委員會，支持外州民主黨人推動反共和黨運動。（美聯社）

加州州長紐森 （Gavin Newsom）宣布撥款1000萬元給一個新組成的政治行動委員會（political action committee），用來支持外州民主黨 人推動反共和黨 運動。

紐森使用他在2022年競選州長時剩餘的資金發起這項「民主運動」（Campaign for Democracy）。他在宣布成立政治行動委員會的影片中承諾，將與「直接攻擊我們自由的獨裁領導人」展開較量，包括阿肯色州州長桑德斯（Sarah Huckabee Sanders）、德州州長艾伯特（Greg Abbott）和佛羅里達州州長德桑提斯（Ron DeSantis）。

紐森說：「我們不會做出那些在紅州發生的事，那些事不美國（un-American），也不民主。」紐森譴責這些紅州州長禁書、針對跨性別未成年人。

不過，共和黨人也對紐森做出批評，指他使用納稅人的錢支付外州婦女來加州墮胎的費用，並在未經法律允許的情況下，為無證移民支付醫療費用。

紐森與家人下周將訪問阿拉巴馬州、阿肯色州和密西西比州，會見當地正在推動擴大聯邦醫療補助計畫（Medicaid）和抵制桑德斯教育提案的民主黨人士。但在此之前，紐森4月1日會先參加民主黨州長協會（Democratic Governors Association）在佛羅里達州舉行的籌款活動。

美聯社表示，閃電式捐款給其他州的候選人，通常是政治人物競選總統的典型途徑，資金大部分是捐給搖擺州或提前舉行總統初選的地方，以期日後能得到回報。

不過，民主黨州長協會發言人克利克（Nathan Click）表示，紐森現在針對的州，對民主黨而言幾乎都不具有政治戰略價值，他這麼做的部分原因是為了重塑民主黨立場。

克利克說：「他一直表示，我們不能只出現在我們占優勢的12個州，我們必須前進到我們失敗的州，幫助那些站在鬥爭前線的人。」

2020年參選聯邦參議員，打破籌款紀錄，但敗給現任共和黨議員葛理漢（Lindsey Graham）的哈利森（Jaime Harrison）組織了「泥濘道路」政治行動委員會（Dirt Road PAC），嘗試運用他強大的籌款能力，為其他民主黨人提供力量，希望能幫助更多州從紅州變成藍州。

根據聯邦文件，哈利森接任民主黨全國委員會主席後，「泥濘道路」截至去年年底已籌集了約20萬元。