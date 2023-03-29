威善高再提致幻劑合法 挨批

威善高的SB-58法案的反對者，抨擊威善高在沒有獲得FDA批准的情況下強推立法，聲稱科學研究還沒有確鑿的證據證實致幻劑的功效和無害性，擔心這會加劇犯罪問題，並成為逐步合法化所有毒品的開始。（記者葛歆睿 / 截屏）

去年民主黨州參議員威善高（Scott Wiener）關於致幻劑持有和使用合法化的SB-519，在最後關頭被加州 州長紐森否決。但威善高沒有作罷，在去年12月重新提出「縮水版」的SB-58。本月，加州參議會公共安全委員會以3比1的投票結果批准了該法案，現提交給參議會撥款委員會。

此舉遭到華裔社區和反毒人士反對。他們抨擊威善高在沒有獲得FDA 批准的情況下強推立法，聲稱科學研究還沒有確鑿的證據證實致幻劑的功效和無害性，擔心這會加劇犯罪問題，並成為逐步合法化所有毒品 的開始。

平等公義社會（California Narcotic Officers Association，CNOA）主席、加州反毒聯盟副（California Coalition against Drugs，CCAD）主席李少敏指出，SB519被否決後，加州參議會撥款委員會建議為迷幻劑的科學研究提供資金，但威善高不想做研究。先是撤回了該法案，又提出大同小異的SB-58。

加州反毒警官協會（California Narcotic Officers Association，CNOA）主席佩西斯（Ed Pecis）表示，儘管有進行中的研究提出一些致幻劑或許能被用來治療心理疾病，但SB-58中所列出的致幻劑沒有經過聯邦品藥品監督管理局FDA的研究和批准。他認為，在這種情況下，威善高著急推動合法化是極為不負責任的。

前白宮國家藥物管制政策辦公室（Office of National Drug Control Policy，ONDCP）首席醫療官列夫（Roneet Lev）表示，迷幻藥很容易造成不同的負面後果，尤其是幻覺，這種幻覺可能會持續很長時間，導致使用者做出違法亂紀的行為。還會引發心臟問題、癲癇發作、嚴重抑鬱、健忘症和急性焦慮症，對使用者和旁觀者都很危險。列夫表示，有許多藥物可以緩解疼痛和治療抑鬱症，而不會產生嚴重的負面後果。

李少敏還指出，儘管不像前身SB519一樣使用了「允許社交分享」的字眼，但SB58中的「支持或促進使用」是換湯不換藥。而且法案也沒有明文規定要在有醫療專業人員監督下的醫療環境中使用致幻劑。還允許轉讓，又沒有「非商業」的限制，意味著就連「商業轉讓」都是合法的。李少敏指出，這些都是給毒販提供便利，會引發巨大的公共安全問題，加劇犯罪問題，因為人們通常不得不採取偷竊和搶劫的方式獲得錢購買毒品。

加州地方檢察官協會 (CDAA) 首席執行官托騰（Greg Totten）表示，該法案將政策置於科學之上，在有毒癮和心理健康問題的遊民影響整個加州的時候提出，既不可理解又不人道。

威善高表示，致幻劑作為傳統醫學形式已經使用了數百年，並且沒有成癮性。他聲稱，它們能夠幫助退伍軍人對抗創傷後應激障礙（PTSD），但目前很多人不得不出國接受這種治療，因此推動合法化以應對精神健康危機。其辦公室的工作員解釋，不等FDA的批准，是因為整個過程耗時太久，需要治療的人等不起。

陳國慶（Hanley Chan）是一名使用致幻劑對抗抑鬱和焦慮的華裔退伍軍人。他表示，允許21歲以上的成年人使用致幻劑，是朝著循證毒品政策邁出的符合嘗試的一步。他說，曾在前線為國家服務的退伍軍人，需要使用致幻劑PTSD並挽救自己生命，不應面臨被捕的風險。

提案的反對者擔心致幻劑的合法化只是第一步，以威善高為代表的進步派最終目標是合法化所有毒品，但威善高方面否認了這種說法。