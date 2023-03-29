本報、哥大商學院主辦模擬創業競賽 向全球高中生招手

2023年模擬創業競賽開始報名。（記者王子涵／翻攝）

由世界日報 、哥倫比亞大學 商學院與愛藤教育 機構聯合主辦的「2023年模擬創業競賽」（2023 Model Entrepreneur Competition，簡稱ME），現已開放報名。這是一個絕佳展示創意創新理念的平台，活動的重點不在於比賽本身，而是通過為學生提供一個機會，培養他們溝通、寫作、創造和批判性思維的關鍵能力，為個人申請大學贏在起跑線。

競賽將繼續以線上的方式進行，並歡迎全球高中生參加，北美地區第一輪報名時間將在4月25日截止。

學生可以組隊參賽，每支隊伍的人數為2至8人。參賽隊伍需要在4月25日之前註冊報名，並提交「商業企畫書」（Business Proposal）。企畫書需用英文寫作，並以PDF文件格式上傳。其主題必須要具有創新的理念，其宗旨為改善人類的生活，或者解決當下的某一個社會問題。

去年ME競賽冠軍隊伍PetPartner專注於解決寵物贍養問題，幫助寵物主在所創建的網站上，快速便捷地找到相關問題的答案，而不用花費時間尋找資料或前往獸醫診所。隊長Tingting表示，在極短的時間內完整表達自己的商業想法是一大挑戰，「我們仍是高中生，面對專業的教授，以及有著實際商業經驗的創業家，我們備受挑戰。」Tingting說，「但我們保持自信，付出時間和精力，朝著共同的目標努力，最終，希望的結果會發生的。」

哥倫比亞大學商學院的教授將作為評委，評委將直接從選手中選出優勝者，進入決賽。

最終的決賽將會是以線上演講及實時問答展示，除了商業企畫書，選手還需要製作兩部視頻闡釋自己的創意。評委會根據參賽者完成的情況，評選出第一名至第六名的隊伍。

優勝隊伍將得到800至1500元不等的創業啟動資金，同時也將獲得哥倫比亞大學商學院Venture For All的證書，以及愛藤教育機構的1000元獎學金，並且有機會獲得推薦信，敲開名校的大門。

更多參賽詳情，可以查詢競賽的官方網站：https://mecompetition.us/。如有疑問也可以致電650-259-2043，或者電郵至[email protected]。