金山警察加班預算2537萬通過 警局每兩周需報告支出

舊金山警察2537萬元加班預算提案，在本周市議會通過。（記者李怡／攝影）

舊金山 市長布里德上月提出2760萬元警察 加班補充預算 ，本周市議會通過的補充預算降至2537萬元。且通過的提案規定，需要警局每兩周向市府報告警員招募情況和預算支出情況。舊金山警察局長史考特表示，這筆資金預算對於警局至關重要，預算批准之後警局方可進行警員招聘和警察學院的工作。

據了解，舊金山警察局加班費用的標準是正常工作時薪的1.5倍。如警力不斷流失，加班的薪資成本會更高。除了更高的加班費成本外，警察局代表人員表示，舊金山地區的生活成本增加了20%以上，持續增加的生活成本讓警局在2019和2020財政年度將工資提高了3%，預計到今年7月，工資率將再增加6%。薪資提升之後，警局仍然面臨招聘難的問題，且要為工齡久的警員支付更高的薪資。

隨著商業主與居民報告的財產安全、汽車入室盜竊、毒品犯罪增加，目前舊金山市民對於城市公共安全的擔憂達到了白熱化程度。為了提升舊金山的治安環境，布里德於上月提出了2700萬元警察加班預算的提案，雖提案多次受阻但最終通過。

史考特表示，2537萬警局加班預算用於解決四個問題，包括立即為警局的加班預算提供資金支持，以確保警員可以繼續就毒品交易、入室盜竊、零售盜竊、暴力犯罪進行逮捕，並能夠即時響應民眾的服務請求。要加強保留和招聘員警，以防止警務人員的進一步流失，並長期重建警員隊伍。為專門負責調查芬太尼犯罪的地檢官辦公室增加更多檢察官，以跟進對毒品交易的起訴。繼續保留田德隆和市中心地區的安全巡邏大使，確保市區居民、工人和遊客的安全。

第六區市議員麥德誠(Matt Dorsey) 表示，舊金山警察局的全職警察比2017年減少了335人，截至今年1月共有1537名警察。警局需要2100餘名宣誓警員才能滿足舊金山市的需求。因現在街道巡邏與應對突發事件的警察越來越少，不得不讓現有的警員加班或延長工作時間。這筆預算對於舊金山的公共安全可謂是雪中送炭。

布里德在市議會投票後發聲明稱，舊金山市居民和小商業主支持這一優先考慮舊金山公共安全的決議，市府所做的一切都必須從居民、勞工與遊客感到安全考慮。布里德感謝市議會的支持，且需要長期合作以解決警員短缺的問題，包括出台一些列措施和加大投資來招聘和留住警察。