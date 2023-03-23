加州品牌30元低價胰島素 最快明年上市

紐森說，加州將和非營利仿製藥製造商Civica合作，生產可負擔的、價格30元的加州品牌胰島素。（記者劉先進／攝影）

少數族裔媒體服務(Ethnic Media Services)22日舉行電話記者會，邀請州長紐森 等官員回顧最近的加州 之旅（State Tour），暢談遊民 住房、公共衛生等問題。紐森說，州府和非營利的仿製藥製造商Civica合作，生產可負擔的、價格30元的加州品牌胰島素。在回答本報提問時，州衛生廳長加利（Dr. Mark Ghaly）表示，這批低價胰島素有望最快在明年晚些時候上市。

撥款153億 擬解決遊民問題

紐森說，四年前，加州每年提供5億撥款，支持各縣市解決遊民問題。當時沒有太多計畫和問責制。但未來兩年，遊民問題預算增到153億，但有問責制。數月前，加州拒絕相關縣、市提出的遊民計畫，因為計畫不夠雄心壯志。153億中，加州每年僅僅在酌情撥款（discretionary grant）方面就有10億。縣、市若希望拿到資金，需有附加條件。「我們要求縣市政府提供更雄心勃勃的計畫，改進舊計畫、提高目標。在這個3月底，所有這些獎項申請必須提交，金額為10億。州府還會提供與目標掛鉤的獎金，縣市執行計畫達到相關指標，有16%的獎金。」

紐森說，必須將解決遊民營地問題作為優先事項之一。兩年前，州府投資5000萬試點，並獲得成功。目前，州府與立法機構合作，撥出7.5億用於解決營地困境。「我們強調更多替代方案，並宣布州府將為所有這些城市和縣採購1200個微型遊民屋，其中一些可以睡六個人，另一些配備雙層床，住兩人。目前正採購，到夏末秋初，將陸續安裝。」他表示，州府在洛杉磯、聖地牙哥和沙加緬度有合作夥伴，主要推動建設微型遊民屋，如果這項計畫，可在其他地方推廣。

加州遊民帳篷營地隨處可見。紐森說，希望創新投入，透過多種方式解決。（記者劉先進／攝影）

低價胰島素 擬投5千萬加州生產

研究表明，胰島素藥物的價格過去幾十年上漲兩倍多。紐森說，州府和非營利的仿製藥製造商Civica合作，生產可負擔的加州品牌胰島素。希望這種胰島素能夠與長期生產商競爭，並會促使價格大幅下跌，惠及數百萬患者。「我們不是在補貼胰島素成本，我們將擾亂市場，以30元的價格提供胰島素。購買藥品的不是共付額，不是折扣卡，不是像禮來公司（製藥巨頭）宣布的那樣，將補貼轉給保險計畫和所有人支付的保險費。這是一個遊戲規則的改變。」

本報記者詢問，加州和製造商Civica尚未在加州找到一家製造工廠，且FDA（聯邦食品藥品監管局）批准新藥費時間長，加州如何克服挑戰？加利表示，藥品得到FDA批准往往經歷漫長之路，「我們選擇了一個合作夥伴，這些人都是製藥專家、前執行長和運營方面領導人，他們非常瞭解FDA的程序。與他們合作，將加快通過一些審批程序。這方面有先例。因此，我們對通過FDA審核有信心，確保所提交的胰島素產品不僅像其他品牌一樣安全和有效，且可以相當迅速和容易地製造。」

加利說，生產低價胰島素，可能會在加州之外的地方開始。州長已宣布與Civica的合作關係，考慮投資5000萬，探索在加州製造生產。「我們已經完成了第一階段。因此，期待明年晚些時候，能看到第一批小瓶胰島素和胰島素筆在全州上市。不久之後，期待在加州有實際的工廠，成為供應鏈的一部分，並在加州和全美帶來新的就業機會。」