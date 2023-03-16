風暴來襲 奧羅維爾湖加速放水
加州水資源局水務運營經理懷特（Molly White）在15日的記者會中，更新了該部門在過去的風暴天氣中的運營情況。
懷特表示，最近發生風暴天氣令奧羅維爾湖（Lake Oroville）的流量增加。加州水資源局（DWR）在上周開始增加了奧羅維爾湖的釋放量，為近期風暴天氣做準備，並進一步持續管理目前的湖泊水位。
懷特說：「我將奧羅維爾湖至Feather River排放量從1萬5000立方呎增加到2萬立方呎，明天計畫再增加排放至每秒2萬5000立方呎。」她補充：「水庫運營商將持續監測湖泊水位、湖泊流入量和天氣預報，並根據所看到的情況做出釋放水量的變化。」
懷特透露，該部門同美國陸軍工兵署（US Army Corps of Engineers）以及其下游的合作夥伴密切合作，以管理在德爾瓦爾湖（ Lake del Val）和阿拉米達縣 （Alameda County）進行的釋放量。
懷特在回答媒體提問時還指出，目前分配給州水利項目承包商的比例是35%。她還補充，目前水務運營部門正在評估這一數字，以及等待在本月的風暴天氣後獲取最新信息。因此她預計州水利項目承包商的供水比例將在月底前進行調整。
加州水資源局可持續地下水管理辦公室副主任戈斯林（Paul Gosselin）在會上就地下水情況進行更新，他表示，目前地面上有很多水有望補充成為地下水源，相關機構也開展了大量活動來積極補充地下水源。
戈斯林還透露，在4月當地機構和該部門合作夥伴經，將例行在全州範圍內開展地下水位監測工作。他建議對加州地下水資源狀況感興趣的人士。可上網搜索「Cal Groundwater Live」查看和跟蹤數據。
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