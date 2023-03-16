風暴來襲 奧羅維爾湖加速放水

加州水資源局可持續地下水管理辦公室副主任戈斯林在會上就地下水情況進行更新。（記者張曼琳截屏）

加州 水資源局水務運營經理懷特（Molly White）在15日的記者會中，更新了該部門在過去的風暴 天氣中的運營情況。

懷特表示，最近發生風暴天氣令奧羅維爾湖（Lake Oroville）的流量增加。加州水資源局（DWR）在上周開始增加了奧羅維爾湖的釋放量，為近期風暴天氣做準備，並進一步持續管理目前的湖泊水位。

懷特說：「我將奧羅維爾湖至Feather River排放量從1萬5000立方呎增加到2萬立方呎，明天計畫再增加排放至每秒2萬5000立方呎。」她補充：「水庫運營商將持續監測湖泊水位、湖泊流入量和天氣預報，並根據所看到的情況做出釋放水量的變化。」

懷特透露，該部門同美國陸軍工兵署（US Army Corps of Engineers）以及其下游的合作夥伴密切合作，以管理在德爾瓦爾湖（ Lake del Val）和阿拉米達縣 （Alameda County）進行的釋放量。

懷特在回答媒體提問時還指出，目前分配給州水利項目承包商的比例是35%。她還補充，目前水務運營部門正在評估這一數字，以及等待在本月的風暴天氣後獲取最新信息。因此她預計州水利項目承包商的供水比例將在月底前進行調整。

加州水資源局可持續地下水管理辦公室副主任戈斯林（Paul Gosselin）在會上就地下水情況進行更新，他表示，目前地面上有很多水有望補充成為地下水源，相關機構也開展了大量活動來積極補充地下水源。