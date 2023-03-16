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水資源局預測周末將再降雨 加州高築防洪牆

記者張曼琳／灣區報導
氣象專家安德森表示，在3月底和4月初之間，加州會有更多的雨水。（記者張曼琳／截屏）
氣象專家安德森表示，在3月底和4月初之間，加州會有更多的雨水。（記者張曼琳／截屏）

灣區經過14日的狂風夾雜暴雨的天氣後，15日上午加州水資源局（California Department of Water Resources，簡稱DWR）召開線上記者會，對本月的暴風雨以及洪水災情進行更新。州氣象學專家安德森（Michael Anderson）預測，在幾天「休整」後本周末灣區會繼續降雨，而在19日至22日期間，新的大氣河流將再次降臨加州。州洪水管理部門已部署49萬2000個沙袋和96個防洪牆，作為洪水應急措施。

州氣象學專家安德森（Michael Anderson）在記者會上表示，在過去幾天的風暴天氣後會有短暫的休息，之後又將迎來陣雨。他分享了天氣衛星照片，表示關鍵為未來幾天的情況和本周末的幾場陣雨。其中，下一個大氣河流可能會在19日至22日之間出現，在入春後會和另一個長期大氣河流模式匯合帶來雨水，之後會有一個高壓氣流中斷它們。

安德森表示，在3月底和4月初之間，加州會有更多的雨水，預測會有一次持續24小時的暴風雨經過，尤其是在洛杉磯和芭芭拉中央海岸（Barbara Central Coast）地區。

氣象學專家安德森表示，過去幾天的風暴天氣後會有短暫的休息，之後又將迎來陣雨。（記...
氣象學專家安德森表示，過去幾天的風暴天氣後會有短暫的休息，之後又將迎來陣雨。（記者張曼琳／截屏）

他還補充道，「雖然在接下來的六天裡，預測中的全州範圍內降雨量要少得多，但是山峰冰點海拔高度將從7000至9000英尺，下降到5000至6000英尺。意味著去山區的路上會有更多的雪。」

安德森還分享了來自西部天氣和水極端事件中心（Center for Western Weather and Water Extreme）查看大氣河流登陸工具，顯示在14日風暴消失的跡象，以及幾天內加州大部分地區的水位將會退去。

洪水管理部經理阿里奇（Jeremy Arrich）也在會議中更新了加州防洪措施。自3月9日以來，該部門已連七天啟動應急措施。

根據阿里奇公布的截止3月15日中午12時前預測，加州有十個地點超過洪水水位、五個地點超過監測水位，但沒有超過危險水位的地點。安德森表示，這些數字每天都在變化，並且隨著每個新的預測而變化，確切的影響將取決於風暴系統的行為方式。

阿里奇說：「包括聖華金河谷沿海地區（San Joaquin Valley Coastal Regions）和東部山脈等地區的數字每天都在變，請密切注意這些數字，現在風暴已有所消退，但它們很快就會改變。」

阿里奇透露，該部門一直忙於各地對抗洪物資的請求、技術和直接援助，主要地區包括麥塞德（Merced）、蒙特瑞（Monterey）、沙加緬度（Sacramento）、印歐（Inyo）、聖華金等縣，在此期間共部署了49萬2000個沙袋和96個防洪牆，並修補決堤堤壩。

阿里奇還指出，14日的強降水穿過該地區後，15日上午沙加緬度（Sacramento）河上游地區的四個地點達到洪水警戒水位。「當這些水流向下游移動時，它們將進入沙加緬度山谷的分支系統，該系統有足夠的能力輸送這些水流。」

阿里奇說：「隨著風暴過去，當地水流量消退，我們會看到這些河流水位有所下降，但仍預計整個系統的水庫釋放量會增加，以確保在春季融雪期間管理洪水池和水庫蓄水。」

阿里奇表示，該部門將密切關注聖華金河谷流量，繼續與聖他克魯茲縣、蒙特瑞縣、和州交通廳、Cal OES的應急人員等其他合作夥伴密切合作。

洪水管理部經理阿里奇更新了加州防洪最新措施。（記者張曼琳／截屏）
洪水管理部經理阿里奇更新了加州防洪最新措施。（記者張曼琳／截屏）

洪水 加州 風暴

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