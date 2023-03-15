我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「砸碎門奔保險櫃」每家作案2分鐘 2嫌連盜南加7餐廳

矽銀倒閉 金山華人創業者4次轉帳失敗 排隊取出數百萬

矽谷銀行倒閉後重啟 新創公司資金考慮去留

記者孫愛薇／矽谷報導
SVB矽谷Menlo Park分行門口14日現場，雖是營業時間，卻沒有預期的排隊人潮。（記者孫愛薇／攝影）
SVB矽谷Menlo Park分行門口14日現場，雖是營業時間，卻沒有預期的排隊人潮。（記者孫愛薇／攝影）

加州矽谷銀行（Silicon Valley Bank)）倒閉事件影響劇烈，雖然SVB已於13日重啟，但喪失信心的新創公司急需尋找新的銀行合作，同時盡快重新調整自身的資金流動。

由於新創產業在起步時非常艱辛，信用評分與文件佐證都不容易符合傳統銀行的門檻，有些新創在成立時甚至連地址都提供不了，只有創辦人自己一個人提著包包到處找人投資。SVB關閉銀行後，新創產業是繼續留在SVB或尋覓新的資金港灣，成為眼下新創公司的難題。

現為生技新創的醫守科技執行長龍安靖（Jim Long），經歷了資金凍結在SVB的情況，由於SVB對新創友好，以及過往合作的經驗，他表示，現在SVB應該是全美國最安全的銀行了，因為它有美國政府做保證，所以多數資金仍舊存放SVB。但另外也透過500 Global創業加速器的推薦，將部分資金分散到摩根大通（J.P. Morgan），希望透過未來JPM可以舉辦相關研討會，據了解J.P. Morgan裡的醫療與生技新創也不少。

曾任職亞馬遜和Google技術主管的簡嘉良（Johnny）目前是金融新創GoodFin共同創辦人，他的新創公司是出身矽谷知名加速器Y Combinator，這間加速器出來的新創公司，大多也使用新創的金融銀行或金融科技，與傳統商業銀行的往來較少。經過這次SVB事件後，簡嘉良說，仍舊會選擇使用新創金融銀行，完全是因為便利與非常好的效率。但他也擔心SVB事件再次發生，因而會將部分資金轉移到傳統銀行作停泊。

Taiwan Global Angels創辦人詹益鑑表示，一開始就選擇台灣的王道銀行美國子行；王道銀行位在美國的子行是華信銀行。他表示，雖然華信銀行規模不大，但是管理嚴謹，而且王道銀行的前身為台灣工銀，也曾是自己的老東家，對於王道銀行有清楚的認識，該公司體質和管理嚴謹度都有了解。

他同時還提到，台灣工銀曾經是台灣本土唯三的投資銀行，對企業客戶的需求非常理解，全面數位化之後的平台也很容易使用，所以最後選擇華信銀行做為合作銀行。

詹益鑑表示，老牌的大銀行應該還是首選，只是給新創的優惠必然比較少。在當前的金融機構體質可能比較脆弱的環境下，分散風險並妥善配置資金，將是必要的策略安排模式。

SVB 矽谷銀行 投資

上一則

矽谷銀行倒閉／4次轉帳失敗 華人創業者排隊取出數百萬

下一則

矽谷銀行倒閉「帳戶被鎖」 納帕釀酒業者不安

延伸閱讀

矽谷銀行重啟 新創資金找港灣

矽谷銀行重啟 新創資金找港灣
矽谷銀行倒閉效應 美氣候科技、生技新創面臨斷炊威脅

矽谷銀行倒閉效應 美氣候科技、生技新創面臨斷炊威脅
匯豐銀用1英鎊買SVB英國分行 數千科技公司保住存款

匯豐銀用1英鎊買SVB英國分行 數千科技公司保住存款
SVB倒閉 台新創產業憂資金鏈 矽谷恢復榮景得花5-10年

SVB倒閉 台新創產業憂資金鏈 矽谷恢復榮景得花5-10年
矽谷銀行關閉事件 台灣新創產業緊張踩雷

矽谷銀行關閉事件 台灣新創產業緊張踩雷

熱門新聞

詐騙橫行，許多人遭騙畢生積蓄。（記者李榮／攝影）

詐騙橫行 退休老師在台獨居被騙超過百萬美金

2023-03-07 18:57
暴風雨即將殺到加州，圖為衛星雲圖。（記者劉先進／翻攝）

加州雨彈來襲 強風恐達80哩 40縣進入緊急狀態

2023-03-14 01:13
銀行前面出現人潮。（記者李榮／攝影）

矽谷銀行倒閉影響 第一共和銀行出現排隊人潮

2023-03-12 20:03
詐騙橫行，許多人遭騙畢生積蓄。（記者李榮／攝影）

詐騙橫行…子女旅美 獨居台婦被騙百萬美元

2023-03-08 02:19
矽谷銀行未來的命運究竟如何，未來兩周將成為關鍵。(美聯社)

矽谷銀行未來2周關鍵 資深投資人：別指望聯邦賠款

2023-03-11 23:19
聯邦監管機構在10日宣布接管矽谷銀行資產。（美聯社）

矽谷銀行倒閉被接管 專家分析：恐現信任危機

2023-03-11 13:02

超人氣

更多 >
俄戰機黑海上空撞毀美軍無人機 白宮譴責魯莽

俄戰機黑海上空撞毀美軍無人機 白宮譴責魯莽
遇上銀行倒閉 專家說明存戶該如何應變

遇上銀行倒閉 專家說明存戶該如何應變
山東女煮熟雞蛋忘記吃 放了20年竟變「紅寶石」

山東女煮熟雞蛋忘記吃 放了20年竟變「紅寶石」
「黑豹」女王被批沒風度 輸掉女配角後未鼓掌也未起立

「黑豹」女王被批沒風度 輸掉女配角後未鼓掌也未起立
中國軍醫蔣彥永15日出殯 家屬被要求「三不准」

中國軍醫蔣彥永15日出殯 家屬被要求「三不准」