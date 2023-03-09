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金山擬為無證勞工發失業救濟金 每周300元、最多20周

記者李怡／舊金山報導
本周二舊金山市議會之前，多個勞工組織在市府門前集會，促法案通過。（記者李怡／攝影）
本周二舊金山市議會之前，多個勞工組織在市府門前集會，促法案通過。（記者李怡／攝影）

舊金山市議會7日一致通過決議採行一項州參議會法案SB 227，即「所有工人安全網法案」。目前仍等待州參會聽證的SB 227法案，規定為被解雇的無證工人發放「每周300元，最多20周」的失業救濟金。金山若實施，將是加州歷史上首次為無證工人發放支持資金。

SB 227法案，由加州民主黨參議員杜拉索（Maria Elena Durazo）發起。得到舊金山市議員華頌善（Shamann Walton）、盧凱莉（Hillary Ronen）等議員的支持，在本周二的市議會上全票通過採用。在市議會召開之前，曾有多個勞工組織在市府門前集會，促法案通過，華人進步會（CPA）、華人權益促進會（CAA）以及多個社區勞工代表出席支持。

華人權益促進會項目經理吳雨泊（Jose Ng）表示，紐約和華盛頓也採用了與 SB 227類似的法案。在加州有近100萬無證勞工，他們分布在農場、餐館、家政等行業，做著最基礎的工作，他們為社會貢獻勞動力、納稅，但自身權益得不到保護，這不公平。SB 227法案通過之後，無證勞工在任何時候失業，均可通過前雇主領取失業救濟金。

此法案並不是加州第一個此類法案。去年，一項類似的立法AB 2847被州長紐森否決，理由是：「該法案在立法機關通過後，需要進一步努力解決運營問題和財政問題。」

市議員盧凱莉表示，「為當地社區做出貢獻的無證工人，應該得到與有證工人相同的待遇。」

市議員華頌善表示，不能消費無證勞工的錢，扣他們的稅，然後剝奪他們應得的福利和權利。根據全加州安全網聯盟（Safety Net for All Coalition）數據顯示，無證工人的工資稅每年為加州的失業保險系統貢獻4.85億元。

失業的張姓華裔勞工表示，一直在餐飲業打工，疫情期間失業，因為無證，沒能獲得任何聯邦、州和市府的援助。當時幾乎失去了所有的收入，且情緒陷入了緊張和焦慮沒有保障。法案的通過對於無證勞工來講是內心的一個保障。

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