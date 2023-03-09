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Walgreens墮胎藥爭議 加州宣布終止5400萬合約

編譯組／綜合8日電
加州不再續約，使Walgreens無法再提供藥物給加州龐大懲教系統內的受刑人。這項合約高達5400元，原本預定於5月1日續約。（Getty Images）
加州不再續約，使Walgreens無法再提供藥物給加州龐大懲教系統內的受刑人。這項合約高達5400元，原本預定於5月1日續約。（Getty Images）

加州州長紐森（Gavin Newsom）8日對連鎖藥房Walgreens受到共和黨官員威脅、不再分發墮胎藥物給多個州做出實質性回應，宣布加州將不會與Walgreens續簽一紙金額5400萬元的合約。

紐森和加州立法會最近幾個月採取了一系列有關墮胎的措施，為的是確保加州能繼續為本州和外州居民提供墮胎服務。

在宣布不與Walgreens續約的決定之前，紐森接受了新聞媒體「政客」（POLITICO）訪問。他說：「這項決定試著提出一個問題：你站在誰那邊？你受到霸凌就只會畏縮嗎？你願意就這麼算了嗎？」

加州不再與Walgreens續約，將使Walgreens無法再提供藥物給加州龐大懲教系統內的受刑人。這項合約原本預定於5月1日續約。

紐森表示，不續約的決定只是加州對與Walgreens的所有關係進行「詳細審查」的第一步，其他的關係可能需要與加州立法會合作才能終止。

針對連鎖藥房Walgreens不再分發墮胎藥物給加州，加州州長紐森宣布不再與其續...
針對連鎖藥房Walgreens不再分發墮胎藥物給加州，加州州長紐森宣布不再與其續約。（美聯社）

Walgreens日前宣布，不會通過郵寄方式，向20多個保守派領導的州出售墮胎藥。這些州保守派的州總檢察長警告該公司和藥房連鎖店CVS，若他們通過郵寄向這些州出售墮胎藥，可能面臨法律後果，Walgreens隨後發出該聲明。

Walgreens發言人向美聯社證實，已向這些州的檢察長做出回應，不會在這些州分發口服墮胎藥美服培酮(mifepristone)。Walgreens在聲明中說：「Walgreens計畫在法律允許的任何司法管轄區分發美服培酮。」Walgreens此舉受到外界批評。

紐森表示，他決定不再與Walgreens續約，是因為對方無法給他明確的答案。紐森說：「他們不願意或者沒有能力有所作為，只會重複模稜兩可的聲明。這讓我得出一個結論：他們並不在意這件事，而我們非常在意。」

紐森的舉措說明，他願意動用加州財力來打這場愈演愈烈的仗。為了讓加州成為其他州尋求墮胎者的庇護所，紐森和立法會民主黨議員已經撥款數億元，並制定新法律，來保障墮胎權利。

紐森說：「諷刺的是，加州人口是這21州人口的總和，加州很可能成為世界第四大經濟體。我們相信，我們不但擁有道德權力，也擁有正式權力，我們會與立法機關合作或透過行政命令來行使這項權力。」

佛羅里達州立法會本周提出一項法案，禁止孕期超過六周的婦女墮胎。加州檢察長邦塔（Rob Bonta）對被這項「可鄙的」法案拒於門外的佛羅里達居民喊話說：「歡迎來加州！」

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