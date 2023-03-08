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符合加州謀殺新定義 舊金山市長布里德兄長可望改判

編譯組／灣區電
法官6日裁定，舊金山市長布里德兄長布朗可能會在加州謀殺定義近來改變之後、符合被重新判刑資格。圖由加州懲教局提供。(美聯社)
法官6日裁定，舊金山市長布里德兄長布朗可能會在加州謀殺定義近來改變之後、符合被重新判刑資格。圖由加州懲教局提供。(美聯社)

法官裁定，舊金山市長布里德(Mayor London Breed)兄長布朗(Napoleon Brown)可能會在加州謀殺定義近來發生改變之後，符合被重新判刑資格。

布朗因過失殺人、持械搶劫與劫車等罪名判刑44年，已服刑期約一半時間。2000年6月，他和另一名男子在舊金山搶劫一家餐廳，然後越過金門大橋逃跑。布朗當時的女友駕駛逃跑用轎車，然後被推下車或從車上掉下，被酒醉司機撞死。布朗否認他將25歲女友懷特(Lenties White)推下車。

6日的裁決，是布朗漫長上訴程序的最新一步，其中包括大量文件審閱，以及市長布里德曾於2018年發信給當時州長的一封經過高度審查的信件，爭取布朗可提早獲釋。去年，這起案件再次引起關注，由布里德任命的地檢長謝安宜(Brooke Jenkins)辦公室，因擔心利益衝突而退出此案。

布朗的律師茲爾維斯密特(Marc Zilversmit)表示，舊金山高等法院法官康若伊(Brendan Conroy)的裁決所取決的根據，即加州對謀殺的定義，2018年已做修改，因此布朗可能會被重新判刑。修改前，法律允許任何犯下重罪並導致死亡、被指控犯有謀殺罪，無論是否有殺人意圖，嫌犯都可能犯有謀殺罪。自2018年修法以來，僅有殺人、教唆殺人或在有人被殺時表現出「對人身生命魯莽漠視」的行為，才能被指控犯有謀殺罪。

布朗於2005年5月被判犯有謀殺罪，主要是根據他垂死女友陳述。警方透露，女友懷特說，她是被從車裡推下，而且此人是S. B. ，布朗的暱名。布朗律師則稱，警方未清楚聽到她的聲音，並且她所言不可信。律師辯稱，根據新重罪謀殺法律，布朗有資格獲得重審，儘管他已被判過失殺人罪，因為他最初被指控謀殺。

但是，正在處理上訴的地檢官辦公室認為，布朗沒有資格重新判刑，因為他是「真正的凶手」；布朗辯稱，兇手是酒醉司機。

布朗最後是否被重判，將取決於法官。他在監獄完成項目可能增加他減刑機會。律師表示，他可能會獲得比44年刑期少一點的刑期。

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