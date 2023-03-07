我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

防範電信詐騙 這5個區號電話千萬不要接

大氣河風暴最快9日襲北加 可能引發山區洪水

口服藥Paxlovid 可降低長新冠風險 白宮：有待觀察

編譯組／灣區6日電
初步研究顯示，新冠口服藥Paxlovid可能有降低罹患長新冠風險的效果。（美聯社）
初步研究顯示，新冠口服藥Paxlovid可能有降低罹患長新冠風險的效果。（美聯社）

長新冠（Long COVID）是感染新冠病毒後長時間出現後遺症或健康問題的症狀，它對於病患和醫療研究人員來說，都是一項急迫的挑戰。專家表示，一些證據顯示，用於治療新冠肺炎的口服藥Paxlovid，可以幫助降低罹患長新冠的風險。

舊金山加大醫學院院長瓦賀特（Bob Wachter）表示，美國退伍軍人事務部（Department of Veterans Affairs）一項研究獲得的證據雖然不多，但顯示Paxlovid在避免長新冠方面具有「有意義的效果」。因此，瓦賀特說，如果他感染新冠，他會選擇服用Paxlovid。

這項於2022年11月對5萬6000名新冠患者進行的研究發現，感染新冠後五天內服用Paxlovid的9000多名患者出現長新冠的風險低了25%。長新冠症狀包括心臟病、血液疾病、疲勞、肝病、腎臟病、肌肉疼痛、神經認知障礙、呼吸急促等。

史克里普斯轉化研究院（Scripps Research）院長托波（Eric Topol）同意瓦賀特的觀點，他表示，在感染新冠初期服用Paxlovid，有助預防罹患長新冠或減輕其嚴重程度。

不過，這項研究的結果並非是決定性的。白宮新冠防疫官員吉哈（Ashish Jha）上個月告訴瓦賀特，顯示Paxlovid等新冠療法可降低長新冠風險的數據是「暗示性的」和「有待觀察的」。吉哈說：「儘管在臨床上有其道理，但我不會寄予厚望。」

吉哈表示，人們所說的長新冠，是一個「由不同元素組成」（heterogeneous）的問題，有些是血液中持續存在的病毒引起的，有些是免疫功能障礙引起的，有些是在感染期間組織受到損傷引起的。

吉哈說：「長新冠不是單一條件引起的，因此，關於如何治療和預防長新冠的實驗，應該針對特定原因進行，才能提出有效的方法。」

醫學界已經展開針對長新冠的研究，例如史丹福大學，他們最近開始尋找臨床實驗對象，看Paxlovid是否真的具有治療長新冠的效果。

與此同時，專家們表示，有更多實質性證據顯示，接種新冠疫苗可降低罹患長新冠的風險。例如，英國醫學期刊（British Medical Journal）最近發現，最新證據支持接種新冠疫苗可降低罹患長新冠的可能性、嚴重性和持續時間。

醫學 疫苗 心臟病

上一則

金山78歲西裔遇襲 嫌犯被控重罪 最高恐囚21年

下一則

加州住房法近百條 難解遊民危機

延伸閱讀

醫療場所口罩、疫苗強制令 下月取消

醫療場所口罩、疫苗強制令 下月取消
中國是否軍援俄羅斯引關注 白宮：仍未將這張牌撤下檯面

中國是否軍援俄羅斯引關注 白宮：仍未將這張牌撤下檯面
白宮醫師：拜登患基底細胞癌 切除胸口病灶

白宮醫師：拜登患基底細胞癌 切除胸口病灶
稱新冠「武流感」被免職 社委駁：武漢是地名非種族

稱新冠「武流感」被免職 社委駁：武漢是地名非種族
加州新冠緊急狀態午夜結束 疫情政策全國最嚴褒貶不一

加州新冠緊急狀態午夜結束 疫情政策全國最嚴褒貶不一

熱門新聞

為了交地稅，還房貸，Judie和先生不得不分別做Doordash的工作，當司機送外賣。兩個人每周工作七天，每天10到15個小時。（記者劉先進／攝影）

北加租霸欠10.8萬 華女每天開車15小時送外賣還房貸

2023-02-27 22:22
東灣44歲的亞裔Phil Norawong，在屋崙華埠Webster街頭被人開槍殺害。（記者劉先進／攝影）

「我要奪走你的東西」 15秒後金山44歲亞裔中彈亡

2023-03-02 15:45
Ashley Liu分享下班回家沿途的風景，很不捨得離開。（Ashley Liu供圖）

推特裁員將被迫回江蘇老家 華女難捨金山

2023-02-27 14:48
精神疾病患者在街上拿著棍子揮舞，危害行人安全，警方接到報警後將其抓獲。（受訪者供圖）

加州華女坐車內 遭破窗打劫…老婦被搶 警車就在路邊

2023-03-03 14:12
由於阿縣暫停驅逐令，房東George Wu起訴租霸的案件，延遲18次開庭，他忍無可忍，決定絕食抗議。（記者劉先進 ／攝影）

租霸賴帳12萬 惡法保護 金山華人房東絕食抗議

2023-02-26 21:14
George Wu坐在輪椅中向本報表示，他十分虛弱，不知道還能堅持多久，由灣區屋主聯盟成員Jenny（右）代表他發言。（記者張曼琳／攝影）

「美國夢變噩夢」金山華人房東遭欠租逾12萬 絕食第3天

2023-03-01 16:34

超人氣

更多 >
影像曝光...4美國公民開車進墨西哥 便遭槍匪綁架

影像曝光...4美國公民開車進墨西哥 便遭槍匪綁架
想要補充保健食品 營養專家：這6種足夠了

想要補充保健食品 營養專家：這6種足夠了
上海擁10棟房？「安福路小公主」自揭真實身分

上海擁10棟房？「安福路小公主」自揭真實身分
善用這5款應用程式 睡覺時也能賺取「被動收入」

善用這5款應用程式 睡覺時也能賺取「被動收入」
福利好…內地媽帶女在港就醫收震撼帳單：沒結帳就讓我走

福利好…內地媽帶女在港就醫收震撼帳單：沒結帳就讓我走