口服藥Paxlovid 可降低長新冠風險 白宮：有待觀察

初步研究顯示，新冠口服藥Paxlovid可能有降低罹患長新冠風險的效果。（美聯社）

長新冠（Long COVID）是感染新冠病毒後長時間出現後遺症或健康問題的症狀，它對於病患和醫療研究人員來說，都是一項急迫的挑戰。專家表示，一些證據顯示，用於治療新冠肺炎的口服藥Paxlovid，可以幫助降低罹患長新冠的風險。

舊金山加大醫學 院院長瓦賀特（Bob Wachter）表示，美國退伍軍人事務部（Department of Veterans Affairs）一項研究獲得的證據雖然不多，但顯示Paxlovid在避免長新冠方面具有「有意義的效果」。因此，瓦賀特說，如果他感染新冠，他會選擇服用Paxlovid。

這項於2022年11月對5萬6000名新冠患者進行的研究發現，感染新冠後五天內服用Paxlovid的9000多名患者出現長新冠的風險低了25%。長新冠症狀包括心臟病 、血液疾病、疲勞、肝病、腎臟病、肌肉疼痛、神經認知障礙、呼吸急促等。

史克里普斯轉化研究院（Scripps Research）院長托波（Eric Topol）同意瓦賀特的觀點，他表示，在感染新冠初期服用Paxlovid，有助預防罹患長新冠或減輕其嚴重程度。

不過，這項研究的結果並非是決定性的。白宮新冠防疫官員吉哈（Ashish Jha）上個月告訴瓦賀特，顯示Paxlovid等新冠療法可降低長新冠風險的數據是「暗示性的」和「有待觀察的」。吉哈說：「儘管在臨床上有其道理，但我不會寄予厚望。」

吉哈表示，人們所說的長新冠，是一個「由不同元素組成」（heterogeneous）的問題，有些是血液中持續存在的病毒引起的，有些是免疫功能障礙引起的，有些是在感染期間組織受到損傷引起的。

吉哈說：「長新冠不是單一條件引起的，因此，關於如何治療和預防長新冠的實驗，應該針對特定原因進行，才能提出有效的方法。」

醫學界已經展開針對長新冠的研究，例如史丹福大學，他們最近開始尋找臨床實驗對象，看Paxlovid是否真的具有治療長新冠的效果。

與此同時，專家們表示，有更多實質性證據顯示，接種新冠疫苗 可降低罹患長新冠的風險。例如，英國醫學期刊（British Medical Journal）最近發現，最新證據支持接種新冠疫苗可降低罹患長新冠的可能性、嚴重性和持續時間。