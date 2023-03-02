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加州健保7•1恢復疫前正常更新

記者張曼琳／舊金山報導
舊金山人力服務局召開線上記者會。（記者張曼琳截圖）
舊金山人力服務局召開線上記者會。（記者張曼琳截圖）

舊金山人力服務局（SFHSA）召開線上記者會，對疫情緊急狀態取消後的情況進行更新，介紹了緊急公共衛生事件的結束對加州健保（Medi-Cal）和CalFresh的影響。人力服務局指出，加州健保將在今年7月1日恢復疫情前的正常更新。

3月1日的線上記者會中，人力服務局副主任皮內達（Anna Pineda）介紹疫情期間加州健保和CalFresh情況。她表示，自2020年3月聯邦政府宣布新冠疫情為突發緊急公共衛生事件 (PHE)，並通過了「家庭優先新冠病毒應對法案」（FFCRA），根據州指南，舊金山人力服務局暫停了加州健保資格的更新，以確保公眾在疫情中持續參與加州健保，並擴大了CalFresh項目的撥款。「保護和擴大福利，讓CalFresh項目內的家庭在每月定期的福利之外還收到了額外的資金。」

隨著目前舊金山緊急狀態的結束，皮內達表示，加州健保將在3月31日結束暫停更新，取消個人持續享受加州健保。她也強調，公眾無需太過擔憂，沒有人會在4月和6月之間被取消加州健保資格。

她指出，在今年7月1日中斷加州健保資格的人士包括不再符合加州健保資格，和沒有更新資格的人士。

「因此，對於客戶來說，確保舊金山縣擁有他們最新的地址和聯繫信息，以保持他們的健保資格，非常重要。」皮內達說，如果有地址改變，應盡快撥打電話（415）558-4700、電郵[email protected]，以及到Mission街1235號或Harrison街1440號的辦公室通知相關部門。

另一方面，疫情期間CalFresh項目發放的額外的資金也將在4月結束，3月為該項目受益者接受的最後一筆緊急撥款。皮內達表示，大多數的CalFresh家庭將在4月份受到影響。人力服務局預計7萬個CalFresh家庭將每月平均損失160元，在全市將有超過9萬6000戶家庭，每月損失總計為1150萬元，其中長者、殘疾人士和有多個孩子的家庭受到的影響最大。

皮內達鼓勵這些家庭繼續註冊CalFresh並查看其食品獲取計畫。她表示，一個四口之家在CalFresh中的最高配額為939元。並可上網sfhsa.org/services/food去了解該市的免費食物分發地點。

健保 加州 疫情

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