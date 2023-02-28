租霸欠10萬 華人房東每天工作15小時送外賣、還房貸

為了交地稅，還房貸，Judie和先生不得不分別做Doordash的工作，當司機送外賣。兩個人每周工作七天，每天10到15個小時。圖為她和孩子一起，出現在26日支持華人George絕食抗議的活動上。（記者劉先進／攝影）

在27日的加州公寓協會記者會上，華人Judie Zhu說，她的三處房產的租客 ，全部拒付租金 ，累計金額10.8萬元。沒有租金收入，卻要交地稅，還房貸等。為了養家餬口，她和先生不得不分別做Doordash的工作，當司機送外賣。兩個人每周工作七天，每天10到15個小時。她說，以後再也不會考慮出租，全家打算賣掉房子，搬到別的地方。

Judie說起自己的經歷，聲淚俱下。她在東灣阿拉米達縣利佛摩（Livermore）居住14年，和先生努力工作，東拼西湊，貸款 買下三處房產，用於出租。管理這些房產成為全家的主要收入來源。這三套房產中，兩套位於利佛摩，一套位於中谷地區的曲萊賽（Tracy）。

自疫情以來，三處房產的租客全都拒付租金，累計欠下租金10.8萬元。最終，她成功說服其中兩套的租戶搬走，這兩戶欠的租金有6萬多。而最麻煩的是第三個華裔租戶。此人租下家中兩個房間，在2021年申請並獲得了一年的租金援助，儘管有穩定的工作，但拒繳近兩年的房租4萬多元。「他甚至對我們說，不會付房租，因為政府會保護他。」

收不到租金，Judie全家還需要支付房屋貸款、房產稅，一個兒子有慢性病，需要每兩周到兒童醫院接受治療，這也是一筆較大的開支。為了存活下去，她和先生不得不每天利用Doordash，開車送外賣。一周七天，起早貪黑，每天工作10到15小時。「Doordash已經成為我們能夠負擔得起維持家庭和養家餬口的唯一途徑。常常吃幾口東西，休息一下，繼續接著開車，工作時間沒有極限。我們已成為賺錢的機器。」

Judie說，多數時間用來送外賣賺錢，平常幾乎沒時間看孩子。68歲的母親不得不放棄退休生活，幫助照顧孩子。「這是我們生命中最艱難的時刻。孩子的童年最寶貴，我們卻沒有時間陪伴。孩子小，也很懂事，經常問，『媽媽，什麼時候能把這些住在家中的壞人趕走？』」

Judie曾經希望退出租房市場，以此為理由讓租戶搬走。但中間曲折頗多。按照規定，需要提前60天通知租戶，不再出租。但律師一開始寫錯通知。到了法庭後，案件敗訴。等寫好準確的通知貼上，到了2月22日。目前，自己的律師還沒有等到租戶律師的回應。

Judie說，此前敗訴從法庭回來時，租戶當著她的面大笑，並說，「這個家是我們的。我們永遠不會離開，也永遠不會付錢。」Judie形容，「這種遭遇是一場噩夢。我的壓力很大，很多晚上輾轉反側、難以入眠。正在搶劫你的人，就住在你的房子裏。只要聽到或看到租客在家中，就淚流滿面。」