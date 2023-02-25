前屋崙警長正式上訴要求復職 盛桃不予置評

前屋崙警長阿姆斯壯(圖中)正式提出上訴要求復職。(圖截取自電視畫面)

前屋崙警察 局局長阿姆斯壯(LeRonne Armstrong)上周被屋崙市長解雇後，已提出正式上訴。警長被解雇的原由，是在一項外部調查之後發現，他對兩起警察不當行為案件處理不周。

根據阿姆斯壯的外部溝通顧問辛格(Sam Singer)透露，阿姆斯壯的律師22日致函市府，啟動行政上訴程序，對他被解雇的行動提出異議。程序由市府處理，將指示一名聽證官員審查阿姆斯壯案件與證據，然後向市府提出是否支持解雇的建議。然而，市府無須接受建議內容。

辛格聲明表示，此一動作是阿姆斯壯與律師針對屋崙市長盛桃(Sheng Thao)對他的報復與錯誤解雇，所提出訴訟的第一步。盛桃先前在讓阿姆斯壯帶薪行政假之後，無故解雇他。這個動作是在一家外部律師事務所對兩起警察不當行為案件處理不周之後，做出的決定。

針對阿姆斯壯提出上訴，盛桃拒絕置評。

休假期間，阿姆斯壯曾公開要求恢復職務，並稱受到不公平指控，報告調查結果毫無依據。他的支持者對解雇表示抗議，並組織集會支持，要求盛桃重新聘任阿姆斯壯。

上周宣布解雇的記者會上，盛桃表示，阿姆斯壯發言令她感到「憂心」(troubled her)，包括公開表示警察在不當行為案件中、並未表現不宜，也不相信這些事件反映系統性問題。盛桃在審視這些案件之後指出，對她來說，這個城市需要解決系統議題，相當清楚，不能簡單地就將其視為「錯誤」(mistakes)。

根據「紀事報」所獲解雇信內容，阿姆斯壯將休帶薪行政假至3月1日，屆時他將被解雇。阿姆斯壯有權在解雇後獲得六個月的遣散費(severance)。

當屋崙警察部門持續致力解決暴力犯罪 ，一個關鍵問題仍是誰將領導這個部門。目前屋崙警局助理局長艾利森(Darren Allison)為暫代局長。盛桃表示，她將在全國範圍內尋求阿姆斯壯的繼任人選。