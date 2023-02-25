我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加史上第2次暴雪預警 天降冰雹 華人感新奇

港名媛蔡天鳳頭、身仍失蹤 飛虎隊「水鬼隊」搜索

前屋崙警長正式上訴要求復職 盛桃不予置評

編譯組／灣區電
前屋崙警長阿姆斯壯(圖中)正式提出上訴要求復職。(圖截取自電視畫面)
前屋崙警長阿姆斯壯(圖中)正式提出上訴要求復職。(圖截取自電視畫面)

屋崙警察局局長阿姆斯壯(LeRonne Armstrong)上周被屋崙市長解雇後，已提出正式上訴。警長被解雇的原由，是在一項外部調查之後發現，他對兩起警察不當行為案件處理不周。

根據阿姆斯壯的外部溝通顧問辛格(Sam Singer)透露，阿姆斯壯的律師22日致函市府，啟動行政上訴程序，對他被解雇的行動提出異議。程序由市府處理，將指示一名聽證官員審查阿姆斯壯案件與證據，然後向市府提出是否支持解雇的建議。然而，市府無須接受建議內容。

辛格聲明表示，此一動作是阿姆斯壯與律師針對屋崙市長盛桃(Sheng Thao)對他的報復與錯誤解雇，所提出訴訟的第一步。盛桃先前在讓阿姆斯壯帶薪行政假之後，無故解雇他。這個動作是在一家外部律師事務所對兩起警察不當行為案件處理不周之後，做出的決定。

針對阿姆斯壯提出上訴，盛桃拒絕置評。

休假期間，阿姆斯壯曾公開要求恢復職務，並稱受到不公平指控，報告調查結果毫無依據。他的支持者對解雇表示抗議，並組織集會支持，要求盛桃重新聘任阿姆斯壯。

上周宣布解雇的記者會上，盛桃表示，阿姆斯壯發言令她感到「憂心」(troubled her)，包括公開表示警察在不當行為案件中、並未表現不宜，也不相信這些事件反映系統性問題。盛桃在審視這些案件之後指出，對她來說，這個城市需要解決系統議題，相當清楚，不能簡單地就將其視為「錯誤」(mistakes)。

根據「紀事報」所獲解雇信內容，阿姆斯壯將休帶薪行政假至3月1日，屆時他將被解雇。阿姆斯壯有權在解雇後獲得六個月的遣散費(severance)。

當屋崙警察部門持續致力解決暴力犯罪，一個關鍵問題仍是誰將領導這個部門。目前屋崙警局助理局長艾利森(Darren Allison)為暫代局長。盛桃表示，她將在全國範圍內尋求阿姆斯壯的繼任人選。

警察 屋崙 暴力犯罪

上一則

金山商業盜竊案頻傳 田德隆最嚴重

下一則

低溫、大雨來襲 南灣山區難得降白雪

延伸閱讀

百歲華翁車禍亡 屋崙警懸賞1萬抓肇逃

百歲華翁車禍亡 屋崙警懸賞1萬抓肇逃
復興經濟 布里德攜手聖荷西、屋崙 聚焦住房、安全、交通

復興經濟 布里德攜手聖荷西、屋崙 聚焦住房、安全、交通
屋崙市長盛桃回應解雇警長：正確的事

屋崙市長盛桃回應解雇警長：正確的事
屋崙民眾示威：市長盛桃解僱警長 是「政治暗殺」

屋崙民眾示威：市長盛桃解僱警長 是「政治暗殺」
屋崙民眾反對盛桃解雇警長 要求阿姆斯壯復職

屋崙民眾反對盛桃解雇警長 要求阿姆斯壯復職

熱門新聞

特斯拉創始人兼執行總裁馬斯克（右）和加州州長紐森（左）一起宣布了這一消息。（記者葛歆睿 / 截屏）

加州的勝利 特斯拉全球工程總部花落巴洛阿圖

2023-02-23 02:20
亞裔女子Michelle Young 16日在舊金山的Muni公車上，經歷一起種族主義襲擊事件。一名男子對Michelle和一個身邊女子大喊，「愚蠢的華人」。還扔雞蛋砸見義勇為的阻止者。（視頻截圖）

被罵「愚蠢華人」 亞裔女公車上遭蛋襲 金山男咆哮攻擊

2023-02-19 22:21
超過21個加州部門的招聘人員與約500名求職者面對面交談。（記者張曼琳／攝影）

薪水好、可遠程工作 州府求才會向被裁員科技人招手

2023-02-24 02:20
州總檢察長邦塔21日聯合聖地牙哥人口販賣專案組舉行線上記者會，說明執行「更好途徑行動」的成效。（記者劉先進／翻攝）

加州檢探訪性販運：嫖客像去快餐店「得來速」排隊買春

2023-02-22 01:10
最新研究報顯示，矽谷的財富差距進一步擴大。圖為南灣無家可歸者營地一角。（美聯社）

矽谷貧富差距擴大 8富裕家庭財產 超過底層50萬戶總和

2023-02-19 00:23
竊賊疑似開著圖中車輛，打破車窗盜竊時，被目擊者拍到。（受訪者供圖）

竊賊破車窗行竊 目擊者假裝玩手機拍下

2023-02-18 23:02

超人氣

更多 >
香港名媛蔡天鳳遭殺害分屍 疑被烹煮 才登時尚雜誌封面

香港名媛蔡天鳳遭殺害分屍 疑被烹煮 才登時尚雜誌封面
上了前夫胞兄車…香港名媛遭碎屍慘死 生前最後身影曝光

上了前夫胞兄車…香港名媛遭碎屍慘死 生前最後身影曝光
港名媛蔡天鳳疑因千萬巨額財產遭碎屍 前夫仍在逃

港名媛蔡天鳳疑因千萬巨額財產遭碎屍 前夫仍在逃
19歲中國女留學生遭男友殺害 猶他大學500萬和解

19歲中國女留學生遭男友殺害 猶他大學500萬和解
IRS新演算法查稅 鎖定白人、亞裔

IRS新演算法查稅 鎖定白人、亞裔