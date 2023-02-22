屋崙市長盛桃回應解雇警長：正確的事

20日屋崙全國有色人種協進會組織組織社區人士，在市府前示威反對解僱阿姆斯壯。（記者劉先進／攝影）

屋崙 市長盛桃（Sheng Thao）決定解雇警察 局長阿姆斯壯（LeRonne Armstrong）引發軒然大波。20日屋崙全國有色人種協進會（NAACP）組織社區人士在市府前示威，反對這一決定，盛桃21日與「華盛頓郵報」的直播專訪中對此做出回應。她稱，不再相信阿姆斯壯有能力繼續擔任警長一職，「我不得不去做我認為正確的事情」。

盛桃指出，屋崙警局被聯邦監管約20年；她透露，在此次對阿姆斯壯獨立調查的結果出來時，屋崙市已非常接近擺脫聯邦監管的困境，但功虧一簣，讓盛桃感到「非常沮喪」。她說：「我們在20年後，再一次離擺脫困境如此之近，我們每年都會為聯邦監管支付超過百萬元費用。」她認為，無論基於民權、資金或其他的原因，警局擺脫聯邦監管，對該市十分重要。

盛桃還指出，聯邦報告發現警局的內部事務部門存在系統性問題，她說：「很清楚的是，我們需要認真對待這一問題，因為這也是20年前警局被列入聯邦監督的部分原因。」

她還透露，解雇警長阿姆斯壯，對她來說是「一個非常艱難的決定。我和警長阿姆斯壯的關係確實很好，但我不得不去做我認為正確的事情。」並補充道：「我不再相信他能繼續擔任屋崙警長，做出必要的改革舉措，帶領警局脫離聯邦監管。」

盛桃表示，她接下來將開始在全國範圍內尋找下任警長，並制定計畫以解決聯邦調查報告中發現的問題。

屋崙全國有色人種協進會（NAACP）不滿解雇局長阿姆斯壯，組織社區人士在市府前示威，聲勢浩大。對於來自社區強烈反對的聲音，盛桃表示，她能夠理解。她和阿姆斯壯私交甚好，並十分肯定他在屋崙出生長大的社區背景。她指出，有人反對解雇，但她也聽到一些勞工和社區領袖理解並支持她的決定。

盛桃說：「我理解人們有不同的看法，但最終我們的警長必須致力於解決聯邦調查報告中指出的問題，並能夠與監管小組密切合作，在法庭上發表可信的言論。」盛桃強調，根據調查報告的發現，「我不再相信阿姆斯壯能夠滿足這些要求。」

屋崙目前在全國範圍內招聘下任警長，但也支持警局內的應徵。盛桃表示，向全國開展招聘，並不是拒絕任何本地人應聘的機會。

盛桃也再次重申其政綱首項，首項要務就是解決槍枝暴力提升治安問題，而真正有效的提升治安的方法，就是直接投資 社區；「這意味著創造更安全的街道，讓孩子真正地去學校和在校時有飯吃，以及在學校關閉後，也能獲取基本需求。」

她承認，當發生犯罪時必須由警員做出回應，但同時，她也是社區移動援助響應者計畫（MACRO）的支持者。盛桃認為，該計畫有助於減輕警方對非暴力事件的工作量，投入更多社會資源打擊犯罪，「如果人們在街上看到有人正經歷精神健康危機，他們可撥打不同的舉報電話。」MACRO項目經理會到場處理，無需出動警員。

屋崙市為進步派主導的城市，社區中支持「削減警員」的人士不在少數。雖同為進步派，在擔任市議員時盛桃便提出增設警察學院，緩解警局人手不足。對此，盛桃說：「當我們必須投資於最前沿時，我會毫不猶豫。」