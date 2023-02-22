第六區市議員麥德誠提案 芬太尼交易定重罪

第六區市議員麥德誠表示，自己作為市議員的使命就是解決毒品與公共安全危機。（記者李怡／攝影）

舊金山 第六區市議員麥德誠（Matt Dorsey），21日在市府辦公室召開中文媒體圓桌會議；他表示，在14日的市議會上提出立法，要求「將芬太尼交易定為重罪，並取消對芬太尼無證販賣者的庇護 」，目的是讓罪犯意識到芬太尼犯罪的嚴重性，以解決舊金山日益嚴重的毒品 過量致死危機。

麥德誠表示，自去年市長布里德德任命他為舊金山第六區市議員之後，他的使命就是解決毒品過量危機與公共安全問題；其中芬太尼過量死亡占全市毒品過量死亡的四分之三，對生命的威脅程度是全市凶殺案件的九倍。2022年舊金山死於毒品過量的人數為620人。將販賣與持有芬太尼定為重罪，並剝奪無證犯罪者的庇護權利，是干預芬太尼毒品供應方的重要手段，也是打擊毒品犯罪的重要方法。

他提議立法，針對過去七年被判犯有芬太尼交易的罪行。立法將在3月的市議會中，經市議員投票決定是否通過。如通過立法，舊金山地檢長和其辦公室在處理芬太尼案件時，便可以向聯邦移民局申請將罪犯驅逐出境或是剝奪庇護權利。提案中將芬太尼的交易、持有和運輸都定為重罪犯罪。

現行舊金山法律中，不符合庇護保護條件重罪的包括謀殺、故意殺人、傷害、強姦、搶劫、縱火、未遂謀殺、綁架、劫車或威脅受害者或證人。目前其他取消庇護資格的重罪定罪包括人口販運、使用致命武器襲擊、涉及使用槍支、攻擊性武器或機關槍犯罪。舊金山現行法律還定義不符合庇護條件的嚴重重罪，其中包括暴力重罪及強姦、爆炸破壞性裝置意圖傷害、使用腐蝕性化學品或易燃物質襲擊人，或射擊對他人造成嚴重身體傷害等。

根據舊金山警察局數據，舊金山非裔社區面臨的毒品過量死亡風險，是全市其他族裔社區平均水平的五倍還多，其中大部分是芬太尼過量致死。舊金山戒毒治療機構負責人阿克巴爾 (Cedric Akbar) 表示，我社區正受到芬太尼這一非法藥物的攻擊，各方都必須採取行動。麥德誠提出的是一項常識性修正案，理應成為「舊金山毒品過量預防計畫」的關鍵部分。