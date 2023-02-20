「針灸熱」 展現中醫海外發展縮影 首部英文介紹針灸立法歷史影片

出席發布會的代表們。（記者李怡／攝影）

由世界針灸學會聯合會、世界中醫藥學會聯合會與美國中醫公會聯合主辦的「針灸熱—加州 針灸合法之路」紀錄片新聞發布會及首映式，19日在舊金山 公立圖書館舉辦。推動中醫立法的加州眾議員 丁佑立、羅達倫與傑出行業代表共同出席會議。

出席會議的民選官員與行業代表等。（記者李怡／攝影）

世界中聯會員單位與美國中醫公會攜導演團隊製作「針灸熱」，為當地民眾打開了了解針灸文化之窗。同時影片記錄了中醫藥前人的不懈努力，展現中醫藥海外發展的縮影。讓民眾更加了解針灸，了解針灸立法與中醫藥文化，讓當地中醫藥從業者們，牢記初心不忘使命，促進中醫服務於人類健康。

影片免費開放，可搜索「針灸熱—加州針灸合法之路」觀看。（記者李怡／攝影）

紀錄片「針灸熱」是由美國中醫公籌集自己準備歷史資料文獻，歷時三年的時間拍攝，是世界第一部英文介紹中醫針灸立法歷史的影片。影片的特色亮點是邀請著名美國導演Doug Dearth執導。影片記錄關鍵的中醫界的人物，和立法過程中的關鍵人。影片中的大量史料是第一次公開。影片英文發音，中文字幕，讓美國人更好的了解針灸文化。

加州眾議員、財政預算委員會主席丁佑立（Phil Ting）表示，中醫針灸是有效且安全的治療方法，在美國越來越受歡迎。作為加州的預算主席，他在2016年與同事一起，成功恢復了Medical（白卡）對針灸的支付，並在2022年大幅增加了州府對針灸醫療的資助並撥款1090萬元、2022-23年撥款2620萬元，用於提高Medical針灸服務。

美國中醫公會會長薛初龍表示，加州針灸立法過程，包含著半個世紀以來，中醫藥人的無盡努力，和當地立法官員和社區代表的支持，讓針灸業得以在加州有如此讓人震驚的良好發展。

美國中醫公會榮譽會長、影片執行製作人黃憲生表示，中醫針灸作為美國的外來醫學，在剛開始的時候，中醫在美國的發展歷史是值得記錄的。由起初的中醫針灸作為美國的外來醫學被定義為非法行醫，到目前加州有2萬名針灸醫師，這段發展歷史不可思議。這段歷史中，中醫師發揮了巨大的作用。通過影片，緬懷前輩，可使現在美國社區更了解針灸醫療的起源與背景，包括針灸如何來到美國，如何發展，以供後輩了解這段歷史，更加推進針灸在美國的發展。

加州眾議員羅達倫（Evan Low）表示，加州作為先行針灸醫療支持的示範州，影響和推進其他州對中醫針灸立法。

美國中醫公會是由加州第一個中醫針灸組織演變而來，歷史上也是推動針灸醫療合法化的主要領導者。在全國已經有500位會員，也是全國最大的針灸醫療協會，致力於保護針灸業界的權利，爭取加州民眾接受到最良好的針灸治療，提高同業會員的學術水平，提高針灸業的整體水平。

中國駐舊金山總領事張建敏、加州前州長布朗（Jerry Brown）、世界針灸學會聯合會主席劉保延、世界中醫藥學會聯合會副主席兼秘書長桑濱生、舊金山市總圖書館館長玄柏高（Michael Lambert）等出席會議。

網路搜索「針灸熱——加州針灸合法之路」可免費觀看。製作單位將影片影碟贈送於舊金山市總圖書館，以供館藏。