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國際婦女日 17國36科技界女性 金山宣誓入籍

編譯組／灣區12日電

聯合國宣布，2月11日為國際科學界婦女與女童日(International Day of Women and Girls in Science)，為紀念這個節日，美國公民移民服務局(the U.S. Citizenship and Immigration Service)於舊金山舉辦別開生面的宣誓入籍儀式，包括來自中國的17個國家的36位科技界女性，於舊金山現代藝術博物館(San Francisco Museum of Modern Art)共同參與入籍效忠美國儀式。她們宣誓地點，即是畫家黎維拉(Diego Rivera) 的「泛美團結」(Pan American Unity)大壁畫展示處；這幅著名壁畫彰顯，美國得力於移民的多元性與創新能力。

大部分參與入籍宣誓婦女已在美國居住或工作多年，決定選擇離開家鄉，成為美國公民並非一件容易事。

來自中國的科技員工蔡英(音譯，Ying Cai)在美國已工作生活23年。她說，最後終於必須對是否入籍美國要作決定了。她說，作出這個決定曾考慮了一陣子，最後終於認為，美國是她想住的地方，這也是今天宣誓入籍日感到異常興奮和快樂的主因。

來自奈及利亞的科技員工平尼克(Wilma Pinnick)說，在國際婦女月宣誓成為美國公民，特別覺得自己屬於這個社會一部分。來自印度的沙尼(Jasmine Sahni)則表示，當她前往入籍面試時，有人問她，是否考慮參與科技界員工入籍宣誓日，他很興奮地答應下來。

前聯邦眾議院議長裴洛西(Nancy Pelosi)在宣誓儀式中發表主題演說。她指出：「沒有任何事務可以比得上讓女性積極參與社會事務。從愛國觀點來看，我們堅信，婦女成功，美國就會成功。因此，就很多層面而言，美國未來的希望將有賴於今日宣誓的女性新公民的努力。」裴洛西並且強調，美國創新的力量，得力於歡迎不同國家的移民。

美國國家太空總署(NASA)航太工程師巴結瓦(Anupa Bajwa)也是一位移民。她在入籍儀式中鼓勵入籍科技界女性員工說，歡迎我們的美國公民，勇往前進，共同建立一個可以互信、多元包容的團隊，共同創造、合作、貢獻美國社會。「妳們的前程無量。」

美國公民與移民服務局(the U.S. Citizenship and Immigration Service)通常選擇著名景點進行入籍宣誓。這次宣誓入籍首次在舊金山現代藝術博物館(S.F. MoMA)舉行。

美國公民 移民 舊金山

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