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灣區若強震 學者：傷亡不若土耳其慘重 但仍有脆弱建築

編譯組／灣區6日電
專家表示，灣區若發生和土耳其一樣規模的強震，傷亡和損失不會如此慘重。圖為2022年12月漢保德縣發生大地震的情形。（美聯社）
專家表示，灣區若發生和土耳其一樣規模的強震，傷亡和損失不會如此慘重。圖為2022年12月漢保德縣發生大地震的情形。（美聯社）

土耳其6日發生兩起強震，已在土耳其和敘利亞造成3800多人死亡、數千座建築物倒塌。這場災難提醒了生活在灣區斷層帶沿線的居民面對的風險。

根據研究，擁有多個斷層的灣區未來有可能出現和土耳其6日強震一樣強度的地震。不過，美國地質調查所（U.S. Geological Survey）地質學家德龍（Stephen DeLong）表示，若灣區發生同樣等級的強震，傷亡不至於如此慘重。

德龍表示，這種強度的地震在灣區只會發生在貫穿中半島、舊金山和北海岸的聖安德列斯斷層（San Andreas Fault）上，而不會發生在東灣的海沃斷層（Hayward Fault）上。但是，如果海沃斷層與鄰近的羅傑斯溪斷層（Rodgers Creek Fault）同時發生地震，則海沃斷層的地震可能高達7.2。

德龍指出，舊金山1906年發生的7.9地震，以及鮮為人知的1857年加州中部7.8地震，都是發生在聖安德列斯斷層沿線。

德龍說：「土耳其強震造成的傷亡和破壞不太可能發生在加州，因為在過去近一個世紀裡，加州一直在對建築物進行防震的加固工程。」

不過，史丹福大學地球物理學教授艾爾斯沃斯（William Ellsworth）表示，良好的抗震建築法規必須落實執行才能發揮保護作用。

艾爾斯沃斯說：「如果建築物沒有依照法規興建，或舊建築沒有更新，那在強震發生時就會非常脆弱。整個灣區現在都有脆弱的建築。」

德龍表示，由於灣區的地震和土耳其的地震一樣，通常都是較淺層的地震，加上建築物結構的問題，震動起來會十分劇烈，但應該不至於倒塌，生命和財產損失也會少得多。

灣區居民記憶較深的大地震應該是1989年發生在Loma Prieta的6.9地震，這場震央位於聖他克魯茲山脈（Santa Cruz Mountains）的地震造成了63人死亡、部分海灣大橋和Nimitz公路倒塌。根據官方數據，1906年的大地震造成灣區約700人死亡，但相信實際死亡人數比這個數字高。

根據美國地質調查所的預測，灣區未來30年發生6.7地震的可能性為72%，發生7.0地震的可能為51%，發生7.5地震的可能性為20%。

德龍說：「由於聖安德列斯斷層1906年發生過強震，已釋出一些壓力，意味著在一段時間之內再發生強震的機率會比較低。」

地震 灣區 加州

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