7.8強震若襲加州恐致浩劫 估1800人罹難、逾5萬傷

位在斷層帶上的加州，也常受到地震威脅，發展地震預警系統在加州格外重要。（美聯社）

土耳其6日發生芮氏規模7.8地震 威力強大、影響範圍遼闊，破壞力令人難以想像；多年來，科學家不斷嘗試估算如果類似的超級強震發生於位於斷層帶的加州 ，後果將會如何？美國地質調查所(US Geological Survey)等單位聯合進行的調查指出，如果未預作準備，將會是大浩劫。

洛杉磯時報6日報導，根據科學家預測，聖安德里亞斯斷層區(San Andreas fault)南部可能發生芮氏規模8.2地震，屆時整個南加 州將同時受害，斷層區從靠近美墨邊境地帶裂到加州蒙特利郡(Monterey County)。專家預測，到時候從棕櫚泉(Palm Springs)到聖路易斯奧比斯波(San Luis Obispo)都將嚴重受創。

報導指出，美國地質調查所(US Geological Survey)、各州政府主管機關及學術單位2008年共同公布名為「震盪情境」(ShakeOut Scenario)的研究報告，描述了如果南加州發生芮氏規模7.8地震將有何後果。報告指出，可能出現的衝擊包括：死亡人數將近1800人，創下美國歷史上自然災害最高罹難人數紀錄，其中洛杉磯郡(Los Angeles County)罹難人數恐將居冠，估計超過1000人死亡，其次為橘郡(Orange County)，約有350人死亡。

受傷人數將近5萬人；另有約50萬人至100萬人無家可歸。

另方面，前往拉斯維加斯與鳳凰城的主要公路，由於跨越聖安德里亞斯斷層區，將被摧毀無法使用；由於受到山區及地震斷層區環繞的地理因素影響，南加州將有一段時間與外界隔絕。

瓦斯、電力、手機通訊等重要設施將嚴重受創。

報告指出，倘若一個社會未能針對地震可能帶來的破壞預做準備，災難就會演變成大浩劫。

加州上一次出現強度達芮氏規模7.8地震的前例，發生於1906年的大舊金山地區；1857年，南加州也出現過芮氏規模7.8地震。

洛杉磯最後遭遇的兩次強震為1971年雪爾瑪(Sylmar)地震及1994年北嶺(Northridge)地震，兩次都有慘重災情及人員傷亡；然而，受創最嚴重的災區地點相對集中，範圍也相對較小，並沒有造成整個南加州民眾的日常生活中斷。不過，專家多次提出警告，超級強震一旦來臨，後果將非常嚴重。