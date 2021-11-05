Oxion空氣淨化器，齊聚六層空氣淨化過濾系統。（公司提供）

後疫情時代，很多公司員工返回辦公室上班，孩子們重新回到校園，如何保證他們在室內空間的安全健康，這時擁有一台質量上乘的空氣淨化器尤為重要。今年剛進入美國 市場的Oxion空氣淨化器，齊聚六層空氣淨化過濾系統，能有效殺死空氣中的病毒、細菌，確保人們安心地工作 、生活、學習。

Oxion公司建立在一個堅定的信念之上，就是每個人都應呼吸到健康安全的空氣，讓最好的空氣淨化器成為可能；Oxion空氣淨化器擁有六層空氣淨化過濾系統，保證人們能呼吸到新鮮空氣。

其中最重要的兩層過濾系統，一層是紫外線消毒功能，能有效殺菌消毒，殺滅空氣中存在的病毒和細菌；另外一層是負離子發生器，後通風口排氣釋放負離子，用以中和空氣中的細菌、異味等其它有害過敏 源，負離子可以排放出新鮮空氣，甚至可以提高睡眠質量。使用者可以選擇開啟或關閉這兩層過濾系統的功能。

另外還有其它四層過濾系統，包括冷觸媒過濾網，移除揮發性有機化合物和化學氣體污染物質；蜂窩活性碳濾網，消除空氣中的異味、煙霧和蒸氣；PP棉濾網，捕獲空氣中較大物質，例如灰塵、寵物皮屑及毛髮；高效微粒空氣濾網，移除99.97%的過敏源、塵蟎、花粉，和小至0.3微米的細菌顆粒污染物。

每年換季時，不少花粉過敏者常會流淚、流鼻涕，嚴重者還會頭痛，此款空氣淨化器通過淨化房間空氣中的過敏源，對改善過敏症狀十分有效。

Oxion空氣淨化器使用高科技與高質量材料，可以成為民眾清潔空間的最佳選擇。該設備可以隨時提示所在空間當前的空氣質量，共有紅橙綠三檔，紅燈表示空氣質量不佳，機器即將開始過濾浄化空氣，過濾到一定程度，指示燈就會顯示橙色，表示空氣質量已得到改善，顯示綠色時，表明空氣質量已達標。此項技術特別來自於日本。

Oxion空氣淨化器可以覆蓋高達700平方呎的室內空間，是一款完美的氧化離子空氣淨化器，並可以隨時移動到任何一個房間使用。此款空氣淨化器還具有超安靜功能，很多人喜歡睡覺時開著淨化器，如果有噪音的話就會影響睡眠，此款設備即便開到最強檔，也能保持靜音工作模式，是目前市場上最安靜的型號之一。

Oxion空氣淨化器計時器設置為12小時，低功耗空氣淨化只使用40瓦的電，每天消耗的電費不到0.20美元，非常節能，市場上同類商品的耗電量基本都在其一倍以上。

同時，這還是一款經濟實用的空氣淨化器，市場上很多大品牌公司近年來陸續推出自己的空氣淨化器，零售價一般都在四五百元左右，也有不少質量差的空氣淨化器充斥市場。 Oxion空氣淨化器物廉價美，每台定價199元，質量卻高出大品牌公司，並擁有其他品牌所沒有的眾多功能。目前產品可在該公司官網上購買，網址為：www.oxionusa.com。