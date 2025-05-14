場邊人語／紐約球迷 主場甜蜜

美國職業籃球聯賽（NBA）所屬的紐約尼克隊和波士頓 塞爾蒂克隊，12日晚間在紐約市 麥迪臣廣場花園球場（Madison Square Garden )進行東部戰區季後賽 第2回合第4場遭遇戰，尼克隊是以121：113逆轉劣勢戰勝客隊。

尼克隊在下半場總共收穫70分，其中第四節得到33分；全場最多領先對手12分，也曾經一度落後對手14分。

塞爾蒂克隊目前正在爭取衛冕大聯盟年度總冠軍；然而第二回合四場比賽之中有兩次連續在主場球迷面前失利，士氣受到重挫。

塞爾蒂克隊必須在季後淘汰賽的第二回合第5戰勝出；這場比賽的優勢是由波士頓作東。

尼克隊和塞爾蒂克隊是大聯盟東部戰區的宿敵；尼克隊在上個球季的季後賽於第二回合止步，遭到印地安納溜馬隊淘汰出局。

尼克隊12日當晚排出的先發陣容包括組織後衛布朗森（Jalen Marquis Brunson）、小前鋒哈特（Josh Hart）、小前鋒布里吉斯（Mikal Bridges）、小前鋒阿努諾比（Ogugua "OG" Anunoby Jr. ）、中鋒唐斯（Karl-Anthony Towns Jr.) 。

他們之中有4人的得分都達到雙位數，並且每人至少有20分的收穫。尼克隊在上半場，是以51：62落後。

現年28歲的布朗森全場在陣40分鐘24秒，獨得39分和12次助攻，並且在比賽第四節得到8分。

布朗森自從5月1日以來，5次出場比賽2度登場至少收穫39分。