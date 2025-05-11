場邊人語／教士横掃 紀錄不少

來自美國職棒大聯盟（MLB) 國家聯會西區小組的聖地牙哥 教士隊，5月10日晚間在科羅拉多州丹佛的客場，全場總共揮出過24支安打5次全壘打，終場以21：0完全封鎖作東的洛磯隊，笑迎例行賽季第25場勝利。

教士隊在這趟丹佛之行，已經在連續兩場賽事中，刷新球隊在例行賽季單場的安打總數和累積得分。

洛磯隊也是來自大聯盟國家聯會西區小組，自從5月2日以來，已經連續8次比賽失利，目前戰績6勝33敗，在小組和聯會各隊之中排名倒數第一。

洛磯隊在例行賽季開始之後39次出賽，只有6次獲勝；這種差勁的表現令人不禁想起1988年球季的巴爾的摩金鶯隊，當年的金鶯隊也是在球季開始的39場比賽，只有取勝6次，結果在例行賽季結束時，戰績只有54勝107敗。

教士隊在最近10場比賽之中，戰績8勝2負，獲勝率65.8%還超過眾所矚目的洛杉磯道奇 隊。該球隊自從5月9日以來，已經累積二連勝。

教士隊在這場比賽，安排的是現年28歲的右投手科萊克(Stephen James Kolek)先發岀陣，他本來是以救援任務為主，然而本季兩場先發竟然投出2連勝，10日晚間使用104球一口氣完成9局任務，遭到揮出5支安打四壞球保送2次，投出7次三振，生涯首次完投9局而且是完封對方得勝。