場邊人語／限時專送 圓滿是從

屬於北美冰球大聯盟（NHL ）東部戰區大都會 小組的華盛頓哥倫比亞特區首都隊，從即日起到4月17日之間，有機會創寫大聯盟個人球員最高累積得分紀錄。

現年39歲的首都隊俄羅斯籍隊長奧維琴科（Alexander Mikhailovich Ovechkin），目前在大聯盟累積岀賽1476場有886次叩門破網，距離現存紀錄的894次射門成功相差只有9分。

現存大聯盟個人得分紀錄保持者，是加拿大裔冰球運動員葛瑞兹基（Wayne Douglas Gretzky CC）。

首都隊創寫紀錄的關鍵，在於如何及時把握例行賽季剩餘的16場比賽。這些場次的比賽，包括7次在主場迎戰對手。

奧維琴科右手持棍，職司左前鋒，已經15次代表首都隊於季後賽 出戰，2017-18年球季，他在季後賽出賽24場，得到15分和助攻12次，是他歷年最佳紀錄。

奧維琴科從20歲到39歲，只穿過首都隊球衣出賽1476場，其中有9個球季至少得到50分，4個球季積分超過100，累積得到886分、助攻717次，並且入列NHL史上「20大射手」名單。

首都隊於1974年組建，比賽場館在華盛頓哥倫比亞特區西北區內，和唐人街為鄰。