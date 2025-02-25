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場邊人語／防守換位 新的作為

彭廣揚

在職業的運動天地，換位並不見得保證必定有作為。

美國職棒大聯盟（MLB）30支球隊的年度春季集訓和熱身比賽，日前已經在佛羅里達州和亞利桑納州展開。球隊的新方向和球員的新角色，已經成為球迷的新關注重點。

大聯盟的人事組織，通常從球探報告階段開始，就針對個別球員的防守位置和攻擊能力進行研判、追蹤、布置。

換句話說，個別球員在受到大聯盟的青睞，雙方在討論和完成合約的時候，就已經對於權利和義務的分配，有了明白的安排。

不過，球隊的春季集訓，也有試探的成分；嘗試找尋球隊新磨合的公式，以及確認球員新任務的內容。

大聯盟的換位思考，主要出於4個主線，分別是球隊正在經歷陣營調整，必須牽涉到內野和外野防守任務的分配；個別球員（通常是先發的球星）的健康形勢產生變化，影響整個球隊在例行賽季，甚至在將來可能的季後賽中，影響隊伍整體防守發揮。

其次，球隊願意把握時機，充分嘗試和運用球員的守備能力，以補位和易位策略尋找球隊的新氣象。

最重要的是，如果球員掛彩的事情不斷會發生，最有效的治標方法就是就近找人替補。

在大聯盟國家聯會和美國聯會都有作戰經驗的貝茲（Mookie Betts）現年32歲，他曾經在波斯頓紅襪隊和洛杉磯道奇隊，分別防守外野。不過由於個人健康原因，他正在逐漸轉型擔任一壘手。

亞利桑納州 道奇 洛杉磯

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