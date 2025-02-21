場邊人語／湖人開場 序曲開唱

在加州 舊金山成功地舉辦第74屆美加地區男子職業籃球大聯盟（NBA) 全明星比賽之後，洛杉磯 湖人隊於2月19日晚間在主場迎戰夏洛特黃蜂隊，以97比100見負，因此展開例行賽季下半部的賽程。

大聯盟例行賽季，共有82場比賽；每年全明星比賽之際，就意味著例行賽程已經進行過半。

來自俄亥俄州克里夫蘭的騎士隊，目前在大聯盟東部戰區15支球隊之中領先群倫；麻州波士頓塞爾蒂克隊和紐約尼克隊分居第2名和第3名。

名列東部戰區第4名到第10名的球隊包括印地安納溜馬隊、威斯康辛州密爾瓦基公鹿隊、底特律活塞隊、奧蘭多魔術隊、亞特蘭大老鷹隊、佛羅里達州邁阿密熱火隊和芝加哥公牛隊。

在東部戰區排名最後的5支球隊，墊底的球隊是華盛頓哥倫比亞特區巫師隊；其他隊伍依序是夏洛特黃蜂隊、加拿大多倫多暴龍隊、纽约布魯克林籃網隊和費城七六人隊。

來自奧克拉荷馬州奧克拉荷馬城的雷霆隊，目前在大聯盟西部戰區15支球隊之中領先群倫；曼菲斯灰熊隊和科羅拉多州丹佛金塊隊分居第2名和第3名。

名列西部戰區第4名到第10名的球隊包括德州 休士頓火箭隊、加州洛杉磯湖人隊、加州洛杉磯快艇隊、明尼蘇達州灰狼隊、德州達拉斯獨行俠隊、加州沙加緬度國王隊和金州勇士隊。

在西部戰區排名最後的5支球隊，墊底的球隊是路易斯安納州紐奧良鵜鶘隊；其他第11名到第14名隊伍依序是鳳凰城太陽隊、德州聖安東尼奧馬刺隊、奧勒岡州波特蘭拓荒者隊和猶他州鹽湖城爵士隊。