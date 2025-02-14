我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

路透：習近平下周將與馬雲等企業領袖會談

應對川普關稅 賴清德：編特別預算、讓國防預算達GDP3%

場邊人語／完成交易 確認能力

彭廣揚
聽新聞
test
0:00 /0:00

現年23歲，身高7呎的中鋒威廉斯（Mark Oluwafemi Williams），日前由美加地區男子職業籃球大聯盟（NBA)夏洛特黃蜂隊交易到洛杉磯湖人隊，然而這次安排卻因為威廉斯的體檢不合格，造成急需大塊頭的湖人隊空歡喜一場。

黃蜂隊還在繼續和湖人隊，就威廉斯體格認定的相關評估程序問題你來我往。

原來代表達拉斯獨行俠隊，現年25歲的組織後衛唐西奇（Luka Dončić）4月10日首次換穿洛杉磯湖人隊的制服上場，他在陣23分鐘33秒，得到14分5個籃板球4次助攻。

威廉斯本來以為也是理所當然地換穿湖人隊的制服。

4月11日下午，湖人隊快馬加鞭地和烏克蘭籍的31歲自由球員連恩（Oleksii Yuriyovych Len）簽約。

大聯盟和相關球隊，通常都很注重每次在有時間限制的球員交易過程中，球員的體格檢查都成為完成交易最後把關者。

換句話說，在相關的雙方完成口頭談判和書面協議之前，每個球隊的隊醫針對個別球員的病歷、最新體檢報告、前瞻健康評估，才是完成交易的關鍵。

威廉斯到底為什麼沒有通過專業體檢？這是一個持續的懸念。

湖人 洛杉磯 烏克蘭

上一則

NBA／柯瑞、格林關鍵三分球連發 勇士退火箭近4戰3勝

下一則

NBA／拒回老東家勇士 杜蘭特曝下家是火箭

延伸閱讀

不滿司法部指示撤告亞當斯 聯邦檢察官辭職抗命

不滿司法部指示撤告亞當斯 聯邦檢察官辭職抗命
拒服從川普政府「放生」亞當斯 紐約南區檢察官辭職

拒服從川普政府「放生」亞當斯 紐約南區檢察官辭職
桑默斯警告物價壓力恐爆發 Fed這輪可能不再降息

桑默斯警告物價壓力恐爆發 Fed這輪可能不再降息
NBA／「詐湖」？威廉斯交易告吹 魔術強森：打擊太大了

NBA／「詐湖」？威廉斯交易告吹 魔術強森：打擊太大了

熱門新聞

世界乒乓球職業大聯盟（WTT）新加坡大滿貫賽，林詩棟獲得男單冠軍。（新華社）

WTT新加坡大滿貫賽孫穎莎奪魁 19歲林詩棟登世界第1

2025-02-09 10:20
老鷹隊在本屆超級盃賽事中「甜蜜復仇」，最終以40：22拿下，粉碎酋長隊挑戰NFL史上首支三連霸球隊的美夢。(美聯社)

超級盃／40：22 老鷹封王 酋長3連霸夢碎

2025-02-09 22:18
老鷹明星跑鋒巴克利。(美聯社)

超級盃／獨家分析…酋長超強防守拚3連霸 老鷹進化要復仇

2025-02-09 19:00
台灣拳擊女將林郁婷去年在巴黎奧運女子拳擊57公斤級賽事勇奪金牌。路透

不滿國際奧會允許林郁婷和克莉芙參賽 國際拳總將提訴訟

2025-02-10 12:24
New Balance為大谷翔平打造專屬球鞋。(美聯社)

MLB／被讚球鞋熱銷勝過喬丹、布萊恩 大谷翔平苦笑

2025-02-06 22:30
AD還未上陣，獨行俠在三人得分破20分下一路領先，中斷綠衫軍4連勝。（路透）

NBA／獨行俠斷綠衫軍4連勝 基德坦言交易大限已過如釋重負

2025-02-06 23:37

超人氣

更多 >
過完元宵節好運到…財神爺點名「4生肖」財源滾滾要守住

過完元宵節好運到…財神爺點名「4生肖」財源滾滾要守住

Medicaid經費恐停 診所開始拒收白卡

Medicaid經費恐停 診所開始拒收白卡
「九重紫」孟子義深入險境？ 赴柬埔寨拍新劇 網喊李昀銳護花　

「九重紫」孟子義深入險境？ 赴柬埔寨拍新劇 網喊李昀銳護花　
曾被16所大學拒絕卻被谷歌錄用的華裔高中生 近況更新

曾被16所大學拒絕卻被谷歌錄用的華裔高中生 近況更新
情人節後3星座財運與愛情雙豐收 天秤收入倍增、他魅力無人能敵

情人節後3星座財運與愛情雙豐收 天秤收入倍增、他魅力無人能敵