場邊人語／完成交易 確認能力

現年23歲，身高7呎的中鋒威廉斯（Mark Oluwafemi Williams），日前由美加地區男子職業籃球大聯盟（NBA)夏洛特黃蜂隊交易到洛杉磯湖人 隊，然而這次安排卻因為威廉斯的體檢不合格，造成急需大塊頭的湖人隊空歡喜一場。

黃蜂隊還在繼續和湖人隊，就威廉斯體格認定的相關評估程序問題你來我往。

原來代表達拉斯獨行俠隊，現年25歲的組織後衛唐西奇（Luka Dončić）4月10日首次換穿洛杉磯湖人隊的制服上場，他在陣23分鐘33秒，得到14分5個籃板球4次助攻。

威廉斯本來以為也是理所當然地換穿湖人隊的制服。

4月11日下午，湖人隊快馬加鞭地和烏克蘭 籍的31歲自由球員連恩（Oleksii Yuriyovych Len）簽約。

大聯盟和相關球隊，通常都很注重每次在有時間限制的球員交易過程中，球員的體格檢查都成為完成交易最後把關者。

換句話說，在相關的雙方完成口頭談判和書面協議之前，每個球隊的隊醫針對個別球員的病歷、最新體檢報告、前瞻健康評估，才是完成交易的關鍵。

威廉斯到底為什麼沒有通過專業體檢？這是一個持續的懸念。