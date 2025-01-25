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場邊人語／明星先發 新人缺乏

彭廣揚

NBA於1月23日晚間公布年度全明星賽東、西區先發陣容，雙方10名球星大部分都是老面孔。

洛杉磯湖人隊40歲的前鋒詹姆斯（LeBron James）職業籃球生涯第21度當選全明星，同時也是他職籃生涯連續21年成為明星賽先發，寫下歷史空前紀錄。

東區全明星由密爾瓦基公鹿隊大前鋒「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）領銜，前場由波士頓塞爾提隊大前鋒泰托姆（Jayson Tatum）和紐約尼克隊中鋒唐斯（Karl-Anthony Towns）搭配，後場組合是尼克隊組織後衛布朗森（Jalen Brunson）和克里夫蘭騎士隊的得分後衛米契爾（Donovan Mitchell）組合；其中布朗森與唐斯都是生涯首度入選明星賽先發。

西部全明星由丹佛金塊隊中鋒約柯奇（Nikola Jokić）領銜，前場由詹姆斯和鳳凰城太陽隊大前鋒杜蘭特（Kevin Durant）聯手，後場則是由奧克拉荷馬城雷霆隊組織後衛亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）和金州勇士隊組織後衛柯瑞（Stephen Curry）並肩作戰，亞歷山大繼去年首度入選明星賽後，連續兩年擔任西部先發。

第74屆全明星賽比賽將於2月16日於金州勇士隊位在北加州舊金山的主場舉行，賽制有大變動，將採取「4隊3場」比賽的模式進行，3支球隊將會是由東、西部的全明星組成，每隊共8人，第4隊則由「未來之星」挑戰賽的獲勝球隊擔任，每場比賽先得到40分的球隊獲勝，所有賽事一天之內比賽完畢。

勇士 加州 柯瑞

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