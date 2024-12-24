場邊人語／烏鴉作怪 鋼人落敗

現年27歲，身高6呎2吋的巴爾的摩烏鴉隊四分衛傑克森（Lamar Jackson），12月21日午後4時32分開始，在馬里蘭州 主場7萬1313名球迷關注之下，率隊以34：17擊敗匹茲堡鋼人隊，在NFL 美聯北區小組例行賽季拿到第10場勝利，以及連續2次岀戰終場得分至少有34分並且高唱凱歌。

烏鴉隊在擊敗鋼人隊之後擁有2連勝，戰績10勝5負，並且成為美聯的熱門隊伍，戰績只有落後於堪薩斯城酋長隊和水牛城比爾隊；和匹茲堡鋼人隊相提並論。

烏鴉隊由四分衛傑克森領銜，鋼人隊則是由現年36歲，身高5呎11吋的威爾森（Russell Wilson）領軍。

開賽之前行情被看好的烏鴉隊，第1節以7：0領先，上半場是以17：10超前。烏鴉隊在第4節斬獲10分，可終場以17分之差收場。

烏鴉隊全場控球時間有32分鐘25秒，而鋼人隊握有控球權27分鐘35秒，鋼人隊有2次失誤，烏鴉隊則有1次失誤。烏鴉隊累積傳接距離達到198碼，鋼人隊也是傳接推進198碼；但是前者衝鋒推進220碼後者有117碼，烏鴉隊遭到判罰2次損失10碼，鋼人隊判罰5次損失29碼。

𠎀克森本季15次出賽，每一場上陣都能傳接得分；當天累積傳球23次給6名隊友有15次成功，3次傳接達陣，累積推進207碼，最遠傳接距離49碼，各有1次遭到攔截和遭到擒殺。還有9次自己持球衝鋒累進22碼。